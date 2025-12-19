Zum Hauptinhalt springen

Millionendeals in der InnenstadtMysteriöse Einkaufstour: Münchens Immobilien-Phantom erklärt sich

Lesezeit: 6 Min.

Es ging Schlag auf Schlag: Binnen weniger Tage unterschrieb  Schwaiger Kaufverträge für die Stammhäuser von Sport Schuster und des Herrenausstatters Hirmer. Aus Benkos Insolvenzmasse hat er das Gebäude des Nobel-Kaufhauses Oberpollinger gekauft. Auch die Alte Akademie interessiert ihn.
Es ging Schlag auf Schlag: Binnen weniger Tage unterschrieb  Schwaiger Kaufverträge für die Stammhäuser von Sport Schuster und des Herrenausstatters Hirmer. Aus Benkos Insolvenzmasse hat er das Gebäude des Nobel-Kaufhauses Oberpollinger gekauft. Auch die Alte Akademie interessiert ihn. (Foto: Collage: SZ; Fotos: Catherina Hess, Robert Haas, Imago)

Erich Schwaiger hat in kurzer Zeit vier Top-Immobilien in der Münchner Innenstadt erworben – und mit seinem Schweigen Gerüchte und Spekulationen befeuert. Nun äußert er sich erstmals ausführlich, und zwar über einen prominenten Mittelsmann.

Vom Sebastian Krass

Es muss ein schöner Sommertag gewesen sein für eine Taufe mit Society-Charakter in Gmund am Tegernsee. Auf Fotos in der Zeitschrift Bunte sind Festgäste wie Regine Sixt und CSU-Generalsekretär Martin Huber zu sehen bei Sonnenschein und blauem Himmel.

Zur SZ-Startseite

Hochhaus-Debatte
:Wie die neuen Doppeltürme Münchens Skyline verändern

Die 155-Meter-Wolkenkratzer an der Paketposthalle werden die Stadt prägen. Was genau geplant ist und warum es deswegen so viel Ärger gibt - eine Erkundung des Areals in 3D-Animationen.

SZ PlusVon Elisa von Grafenstein, Julian Hosse und Sebastian Krass

Lesen Sie mehr zum Thema

SZ Stellenmarkt
:Entdecken Sie attraktive Jobs

In anspruchsvollen Berufsfeldern im Stellenmarkt der SZ.

  • Medizin, Gesundheit & Soziales
  • Tech. Entwicklung & Konstruktion
  • Consulting & Beratung
  • Marketing, PR & Werbung
  • Fahrzeugbau & Zulieferer
  • IT/TK Softwareentwicklung
  • Tech. Management & Projektplanung
  • Vertrieb, Verkauf & Handel
  • Forschung & Entwicklung
Jetzt entdecken

Gutscheine:

Zur SZ-Startseite