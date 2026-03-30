Sexualität hört nicht auf, weil jemand ins Altersheim zieht. Bei der München Stift, die in der Stadt 14 Pflege- und Seniorenheime betreibt, gibt es deswegen seit zehn Jahren Fortbildungen zum Umgang mit diesem Thema. Petra Neuhaus, 53, und Daniel Braun, 37, aus dem Qualitätsmanagement unterstützen die Personalteams im Alltag – auch wenn es um Bewohnerinnen und Bewohner geht, die sich neu verlieben, wenn es um intime Bedürfnisse von Menschen geht, die diese nicht mehr in Worte fassen können, oder wenn Grenzen überschritten werden.
Liebe im Alter„Ältere Leute haben genauso das Recht, Intimität, Sexualität und Zärtlichkeit leben zu dürfen“
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Was tun, wenn eine an Demenz erkrankte Bewohnerin noch einmal mit ihrem Partner tanzen möchte? Wenn zwei sich im Altenheim verlieben? Oder wenn ein Bewohner übergriffig gegenüber einer Mitarbeiterin wird? Petra Neuhaus und Daniel Braun sensibilisieren das Personal für solche Themen.
Interview von Lisa Sonnabend
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