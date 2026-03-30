Sexualität hört nicht auf, weil jemand ins Altersheim zieht. Bei der München Stift, die in der Stadt 14 Pflege- und Seniorenheime betreibt, gibt es deswegen seit zehn Jahren Fortbildungen zum Umgang mit diesem Thema. Petra Neuhaus, 53, und Daniel Braun, 37, aus dem Qualitätsmanagement unterstützen die Personalteams im Alltag – auch wenn es um Bewohnerinnen und Bewohner geht, die sich neu verlieben, wenn es um intime Bedürfnisse von Menschen geht, die diese nicht mehr in Worte fassen können, oder wenn Grenzen überschritten werden.