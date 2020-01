Lernschwierigkeiten sind vielfältig und ihre Ursachen nicht immer eindeutig. Martina Oberhofer ist Schulpsychologin und eine von sieben Beratungsrektorinnen am staatlichen Schulamt in München. Sie weiß, worauf Eltern und Lehrer achten sollten.

SZ: Wie erkennt man eine Lernstörung?

Martina Oberhofer: Häufig machen Lehrkräfte die Beobachtung, dass das Kind Schwierigkeiten hat, den Stoff aufzunehmen und die Leistungen schlechter sind als erwartet. Wenn es als Erstes den Eltern auffällt, ist es wichtig, dass sie sich an die Klassenlehrkraft wenden. Gemeinsam wird dann entschieden, ob und welche zusätzliche Förderung in der Klasse oder zu Hause in der Familie helfen kann. Wenn das keinen Erfolg bringt, ist es sinnvoll, sich an den Schulpsychologen, eine Beratungslehrkraft oder den Kinder- und Jugendpsychiater zu wenden.

Wie lassen sich Lernstörungen erklären?

Lernstörungen sind Entwicklungsstörungen. In den meisten Fällen haben sie mehrere Ursachen. Ein verantwortliches Gen gibt es beispielsweise nicht, trotzdem ist auffällig, dass Lernschwächen in manchen Familien häufiger vorkommen als in anderen. Zwei Hauptrisikofaktoren für Legasthenie sind eine verzögerte Sprachentwicklung und ein verringertes Bewusstsein für Laute. Das zeigt sich, wenn ein Kind keine Silben klatschen oder Reime finden kann. Als Eltern kann man präventiv eingreifen, indem man mit dem Kind singt oder ihm vorliest. In vielen Kindergärten wird Sprache inzwischen systematisch trainiert.

Wie reagieren die Kinder?

Häufig führen Lernschwierigkeiten zu Verhaltensauffälligkeiten oder emotionalen Problemen. Wenn ein Kind dauerhaft überfordert ist, verliert es die Motivation und hört auf, sich zu konzentrieren. Manche Kinder werden aggressiv, andere ziehen sich zurück oder verweigern jegliche Mitarbeit. So kann aus einer Lesestörung ein Problem werden, das sich auf alle Schulfächer auswirkt. Daraus wird schnell ein Teufelskreis. Wer sich beispielsweise weigert zu schreiben, übt es auch nicht mehr - und kann immer weniger mithalten.

Wie gehen Eltern mit solchen Problemen um?

Ich gehe immer davon aus, dass Eltern das Beste für ihr Kind wollen. Manche sind eher zurückhaltend, um ihr Kind nicht zu etikettieren. Andere sind sehr aufgeschlossen und wollen die Förderungsmöglichkeiten, die es gibt, gerne in Anspruch nehmen. In unserer Beratung geht es vor allem darum, die Anliegen ernst zu nehmen und genauer hinzugucken. Im Gespräch mit den Lehrkräften kann dann gemeinsam entschieden werden, wie mit dem jeweiligen Fall umzugehen ist. Natürlich gibt es auch Eltern, die denken, ihr Kind hätte eine Lernschwäche, die es gar nicht hat. Die kann ich dann beruhigen.

Wie genau kann den Kindern geholfen werden?

Für alle Typen von Lernschwierigkeiten gibt es Therapiemöglichkeiten außerhalb der Schule, die unter bestimmten Bedingungen von der Stadt bezuschusst werden. Ein Nachteilsausgleich oder sogar Notenschutz ist laut Bayerischer Schulordnung bei einer Lese-Rechtschreibstörung möglich. Die genauen Maßnahmen werden von der jeweiligen Schulleitung aufgrund des schulpsychologischen Gutachtens festgelegt. Zum Beispiel werden Kindern die Aufgabenstellungen vorgelesen. Solche Entlastungen helfen, die Frustration gering zu halten. Gleichzeitig können Eltern ihr Kind fördern, indem sie beispielsweise jeden Tag zehn Minuten gemeinsam mit ihm lesen. Und ihm deutlich machen, dass sie es lieben, egal wie gut es darin ist.

Wie haben sich Lernstörungen in den letzten Jahren entwickelt?

Mir sind keine konkreten Zahlen bekannt. Allerdings hat sich die Aufmerksamkeit für das Thema in den letzten zwanzig Jahren deutlich erhöht. Sowohl Eltern als auch Lehrkräfte stehen der Thematik inzwischen deutlich offener gegenüber. Die Entwicklung wird stärker beobachtet, und wenn ein Kind auffällig wird, auch schnell überlegt, wie man ihm helfen kann. Zudem wird Unterricht immer offener gestaltet. Statt Frontalunterricht gibt es heute auch Wochenpläne und Differenzierungsphasen, in denen jedes Kind an seinen eigenen Themen arbeitet.

Kann eine Lese-Rechtschreibstörung behoben werden?

Bei extremen Ausprägungen ist die Aussicht auf Erfolg eher gering. Es braucht viel Zeit und Geduld, bis Verbesserungen eintreten. Viel wichtiger ist dann die Haltung. Kinder, Eltern und Lehrkräfte müssen die Beeinträchtigung annehmen und nicht davon ausgehen, dass in einem halben Jahr alles vorbei ist. Es ist wie bei einer Kurzsichtigkeit. Eine Brille kann helfen und unterstützen, aber ich muss trotzdem lernen, damit zu leben.