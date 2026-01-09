Zum Hauptinhalt springen

Münchner OstenHunderte Haushalte seit Tagen ohne Telefon, TV und Internet

In Trudering-Riem gibt es seit Tagen Probleme mit dem Internet (Symbolfoto). 
In Trudering-Riem gibt es seit Tagen Probleme mit dem Internet (Symbolfoto).  (Foto: Fabian Sommer)

In München sind derzeit mehrere Vodafone-Kunden von einer technischen Störung betroffen. Bis zur Behebung könnte es noch dauern.

Etwa 350 Haushalte im Osten Münchens müssen seit Tagen ohne Internet, Kabelfernsehen und Festnetztelefon auskommen. Seit Mittwoch existiere an einem kleinen Teil des Glasfaserkabelnetzes im Gebiet Trudering-Riem eine Störung, teilte Vodafone auf Nachfrage mit.

Grund für die Störung ist laut Vodafone ein Anbindungsfehler. Die unterirdische Zufuhrstrecke, über die diese 350 Haushalte an das Vodafone-Festnetz angeschlossen sind, sei vorübergehend außer Betrieb. Ein defektes Bauteil müsse ausgebaut und durch ein neues Netzelement ersetzt werden. Aufgrund der nötigen Tiefbauarbeiten sei die Reparatur aufwendig.

Vodafone betont allerdings, dass die Tiefbau-Spezialisten auch am Wochenende im Einsatz seien. Je nachdem, wann die Tiefbau-Genehmigung vorliegt, würden die finalen Tiefbauarbeiten morgen oder am Montag ausgeführt. Das in Düsseldorf ansässige Unternehmen bittet die betroffenen Kundinnen und Kunden noch um etwas Geduld – und um Entschuldigung für ihre vorübergehenden Unannehmlichkeiten.

