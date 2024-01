"Leute, wo seid ihr?", hatte Dana Vowinckel in einem Essay in der "Zeit" gefragt. In den Wochen und Monaten nach dem Terror-Anschlag der Hamas auf Israel fühlte sich die Berliner Schriftstellerin, die mit "Gewässer im Ziplock" ein großartiges Romandebüt veröffentlicht hat, als Jüdin in Deutschland allein gelassen.

(Foto: Reto Klar/IMAGO/Funke Foto Services)