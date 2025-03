In München finden die Internationalen Wochen gegen Rassismus vom 17. bis zum 30. März statt. Mehr als 170 Veranstaltungen sind geplant, darunter Vorträge, Theaterstücke und Stadtführungen.

Eine der Fragen, die dabei gestellt werden, lautet: Was hat Kolonialgeschichte mit unserem Alltag zu tun? Beim Workshop „Postkoloniale Spuren in München“ erfahren Teilnehmende am Samstag, 29. März, im „Eine Welt Haus“, wie einige unserer Denkmuster und Verhaltensweisen auf unsere koloniale Vergangenheit zurückzuführen sind. Bei einer anschließenden Stadtführung begeben sie sich auf die Spuren des Kolonialismus in der Münchner Innenstadt.

Am Sonntag, 23. März, führen Richard Hölzl, Gottfried Rösch und Dilbayeh Muschol durch die derzeitige Sonderausstellung „Der Kolonialismus in den Dingen“ im Fünf Kontinente Museum. Geschenkt, getauscht oder gleich geraubt, in Kolonialzeiten wurden zahlreiche Kunst- und Kulturschätze aus ihren Ursprungsländern nach München gebracht. Der Großteil dieser Artefakte wurde nie zurückgegeben. Anhand einzelner Ausstellungsstücke arbeiten Hölzl, Rösch und Muschol die Kolonialgeschichte des Museums und seiner Sammlung auf.

Nur 27 Prozent der Nicht-Akademikerkinder beginnen ein Studium. Im Vergleich dazu sind es 79 Prozent der Akademikerkinder. Doch nicht nur Klasse, sondern auch Rasse spielt beim Bildungserfolg eine entscheidende Rolle. Am Donnerstag, 20. März, liest Betiel Berhe in der Stadtbibliothek Ramersdorf aus ihrem Buch „Nie wieder leise. Die neue migrantische Mittelschicht“. Darin erzählt die Ökonomin, wie schwer es ist, sozial aufzusteigen. Das Buch behandelt auch die eigene Biografie der Autorin, die als Kind von migrantischen Arbeitern aufwuchs.

Auch für Kinder gibt es Angebote

Im Café Juno können geflüchtete Frauen und Münchnerinnen jede Woche zusammenkommen, um sich auszutauschen. Am Mittwoch, 26. März, hat der dahinterstehende Verein Anti Bias Trainerinnen eingeladen. In „Geflüchtet?! Anti Bias Workshop zum Thema Flucht und Vorurteile“ können Teilnehmende ihrer eigenen Voreingenommenheit auf den Grund gehen. Denn Verallgemeinerung und Verfremdung entstehen oft unbewusst.

Auch für Kinder gibt es bei den Internationalen Wochen gegen Rassismus einige Veranstaltungen. Beispielsweise lädt die Stadtbibliothek zu mehreren Bilderbuchkino-Nachmittagen ein. Während dann aus Bilderbüchern vorgelesen wird, werden die Illustrationen auf eine Leinwand projiziert. Am Mittwoch, 19. März, ist in der Stadtbibliothek Hadern die Geschichte „Wer will den Blauen Raben haben?“ zu sehen und zu hören. Als im Regenwald ein Feuer ausbricht, müssen alle Tiere fliehen. Darunter ist auch der blaue Rabe, der sich nun auf die Suche nach einem neuen Zuhause macht. Eine Erzählung von Flucht, Reise und Ankommen für Kinder ab vier Jahren.

Ebenfalls ein Angebot für Kinder ist der „Science Workshop“ am Mittwoch, 26. März. Hier lernen Kinder zwischen drei und sechs Jahren spielerisch nicht nur physikalische Phänomene kennen, sondern auch die Beiträge von Frauen und People of Color in der Wissenschaft.

Internationale Wochen gegen Rassismus, 17. bis 30. März, diverse Veranstaltungen in München, Infos unter www.stadt.muenchen.de