Zunächst geht es am 4. und 5. September in einer Tagung facettenreich um die Gründerin selbst. „Wir haben ein sehr festgefahrenes Bild von Jella Lepman“, sagt Direktorin Christiane Raabe dazu. Das will man nun aufbrechen mit dieser internationalen Tagung in englischer und deutscher Sprache, die „hinter die Kulissen“ der Biografie schauen will. Das ist nicht einfach, denn „es gibt kaum private Zeugnisse, keine Tagebücher“, sagt Raabe. „Man muss immer sehr genau zwischen den Zeilen lesen.“

Detailansicht öffnen Jella Lepman war die schillernde Gründerin der Internationalen Jugendbibliothek. (Foto: Poehlmann)

Bisher ist über Lepman vor allem bekannt, was sie selbst in ihrem autobiografischen Buch „Die Kinderbuchbrücke“ preisgab. Wenig weiß man darüber, dass die gebürtige Stuttgarterin vor dem Krieg als Redakteurin für das Stuttgarter Neue Tagblatt arbeitete und sich politisch für die linksliberale Deutsche Demokratische Partei einsetzte. Wenig weiß man auch über die Exilzeit der jüdischen Journalistin in London, wo sie für die BBC arbeitete und eine Abhandlung über „Women in Nazi Germany“ schrieb. Nach Deutschland wollte sie eigentlich nicht zurück – und ließ sich dann doch von den Amerikanern entsenden, um die demokratische Re-Education voranzutreiben.

Dabei setzte sie vor allem auf die Bildung der Kinder und internationale Vernetzung – und ihre eigene Durchsetzungskraft. Als „kompromisslos“ beschreibt sie Raabe, „sie war keine einfache Persönlichkeit“. Viele Aspekte sollen nun in der Tagung beleuchtet werden, vom Verhältnis zu ihrem Cousin Max Horkheimer bis zur Frage: „Welchen Impuls hat sie dafür gesetzt, dass wir in Deutschland bis heute den weltweit internationalsten Kinderbuchmarkt haben?“ Raabe erhofft sich von der Tagung „einiges an Erkenntnissen“. Wer jedoch keine Zeit für eine zweitägige Konferenz, sondern nur für einen Abend hat, kann sich auch einfach den Film „Gebt uns Bücher, gebt uns Flügel“ von Andreas Steinhöfel über Jella Lepman anschauen (4. September, 20 Uhr, Eintritt frei).

„Mit Kinderbüchern Brücken bauen“, unter diesem Motto Lepmans steht auch der Festakt am 13. September – allerdings nur für geladene Gäste. Für Kinder und Familien gibt es aber natürlich auch ein Jubiläumsfest: Am 15. September heißt es: „Achtung Achtung! Rettet die Kinderbuchstars!“ Von 11 bis 17 Uhr kommen dann die Kinder „in geheimer Mission“ im Schlosshof zusammen. Die Idee: Sie müssen bekannte Kinderbuchheldinnen und -helden von einem Zauberbann befreien, in einer „Schlossakademie Blutenburg“. Pumuckl, Pippi Langstrumpf, das Sams und andere haben nämlich leider ihre magischen Kräfte verloren, so das Ausgangsszenario. Dass sie die wiedergewinnen, steht außer Frage – lasst die Kinder nur mal anfangen.

Internationale Jugendbibliothek, Jubiläumsprogramm, Mittwoch/Donnerstag, 4./5. September, Tagung zu Jella Lepman; Sonntag, 15. September, Jubiläumsfest für Kinder und Familien, Schloss Blutenburg, Infos unter www.ijb.de