38 Produktionen aus Israel, Frankreich, den Niederlanden, Tschechien, Spanien, Belgien, Dänemark, der Schweiz und Deutschland sind diesmal binnen zwölf Tagen zu sehen – und das kleinformatige, aber inzwischen ähnlich umfangreiche Papiertheaterfestival im Bürgerpark Oberföhring kommt noch dazu. Und weil sich das Münchner Stadtmuseum derzeit „inhaltlich und baulich für die Zukunft rüstet“, wie Direktorin Frauke von der Haar die Generalsanierung ihres Hauses umschreibt, sind diese Wunderdinge mehr noch als sonst über die ganze Stadt verstreut.

Detailansicht öffnen In der audiovisuellen Installation „Animaltroniek“ treten zwei verrückt-exotische Roboter-Tiere mit Passanten in Kontakt. (Foto: Company)

Zwischen dem 16. und 27. Oktober findet man sie nicht nur im HochX, Pathos, Schwere Reiter, Einstein und Instituto Cervantes, in der Luise, dem Bellevue di Monaco und den Häusern der Festival-Leiterinnen. Selbst an unwahrscheinlicheren Orten gehen Mini-Wundertüten auf. So gibt es etwa am letzten Festivalwochenende mitten auf dem Rindermarkt die Möglichkeit, zwei Spielern der französischen Compagnie L’Áurore auf einer Parkbank beim Sich-Verlieben zuzusehen. Und in der audiovisuellen Installation „Animaltroniek“ treten zwei verrückt-exotische Roboter-Tiere mit Passanten in Kontakt.

Kaum eines der zahlreichen Festivals, mit denen diese Stadt gesegnet ist, bietet so viele Gelegenheiten für Neuentdeckungen. Doch auch Wiedersehen macht bekanntlich Freude. Zum Beispiel mit der tapferen Schneiderin, der die Münchner Puppenspieler Julia Giesbert und Peter Lutz ein wunderbar anarchisches Leben schenken, das alle Märchen- und Geschlechterkonventionen lustvoll ignoriert. Ihr Glück mit einem ebenso unkonventionellen Prinzen erwartet sie an der Bushaltestelle. Auch die Arbeiten der Grande Dame des Schweizer Figurentheaters, Margret Gysin, sind immer einen zweiten Besuch wert. Und wer zur Eröffnung der vergangenen Festivalausgabe oder irgendwo sonst die sensationelle Debütproduktion „Kaffee mit Zucker?“ gesehen hat, wird das neue Stück des KMZ Kollektivs nicht verpassen wollen. Auch „Fünf Exponate“ befasst sich mit unserem kolonialen Erbe und setzt Materialien und Gegenstände in Szene, die extrem gut zur Fragestellung passen. Statt Malereien aus Kaffee und flockenden Zuckerwölkchen treten diesmal die ursprünglich aus Lateinamerika stammenden Kartoffeln und Gips auf den Plan. Die Reise auf den Spuren Alexander von Humboldts, Raubkunst und aktueller Restitutionsdebatten sei „spannend wie ein Krimi“, verspricht die Website.

Große Themen haben Tradition bei „Wunder.“. Liest man das Satzzeichen im doppeldeutigen Titel mit, kommt „wunder Punkt“ heraus und das Anliegen, dort hinzuschauen, wo es brennt. Ein existenzieller Dauerbrenner ist der Tod, den Christoph Bochdansky, COV Compagnie Off Verticality und das Figurentheater Wilde & Vogel in „Der Reigen“ zum Tanzen bringen und am Ende sogar spielerisch überlisten. Aber auch aktuelle politische Brennpunkte werden nicht ausgeklammert. So erzählt der palästinensisch-jordanische Theatermacher Husam Abed vom tschechischen Dafa Puppet Theatre in „Smooth life“ beim gemeinsamen Essen eine Geschichte von Flucht und Heimatverlust nach dem ersten arabisch-israelischen Krieg von 1948 mit kleinen Puppen, Reis, Videoprojektionen, Musik und Tanz. Und Michal Svironi aus Israel gedenkt in ihrem ganz besonderen Maltheater „Carte Blanche“ Menschen, die sich nicht verabschiedet haben und einer allmählich verschwindenden Familie.

Beide Abende blicken aus entgegengesetzten Perspektiven auf vermintes Grenzland, aber laut Erbelding „auf eine Weise, die es erlaubt, darüber ins Gespräch zu kommen“.

Detailansicht öffnen "Love of Risk“ der französischen Cie Bakélit ist ein „Late Night Ballett für Staubsaugerroboter“, in dem diese die Arbeit verweigern. (Foto: Greg Bouchet)

Das Figurentheater ist auch deshalb ein so unerschöpfliches Feld, weil es seine eigenen Grenzen immer wieder neu erweitert. Beim diesjährigen „Wunder.“ zum Beispiel besonders in Richtung des zeitgenössischen Zirkus, der KI und der Robotik. Bei der Vorstellung des Programms, das heuer unter dem Titel „Alles echt“ firmiert, bezeichnet Mascha Erbelding das Figurentheater als „posthumanes Theater avant la lettre“, dem die großen Kränkungen der Menschheit ein stetiger Ansporn sind. Die Frage, ob der Mensch verzichtbar ist, schwingt immer mit. Ebenso wie die nach dem Eigenleben seiner diversen „Doubles“. Zum Beispiel in „Love of Risk“ der französischen Cie Bakélit, einem „Late Night Ballett für Staubsaugerroboter“, in dem diese die Arbeit verweigern, die sie eigentlich zu tun hätten: Einen Mann im Restaurant zu bedienen. In „O wie kleiner Otik“ des jungen Kollektivs TMEL baut sich ein Paar ein Kind aus Computerschrott und Holz, dessen riesige Gier sich gegen seine Schöpfer wendet.

In einer Zeit, in der Künstliche Intelligenzen Kunst machen und Menschen mit Chatbots Liebesbeziehungen unterhalten, stellt das Duo Meinhardt & Krauss in „REPLIK:A“ die Einzigartigkeit des Homo sapiens infrage. Der Münchner Tänzer Ludger Lamers spielt darin seinen eigenen Körper wie eine Puppe und begegnet allerlei synthetischen, digitalen und virtuellen Doppelgängern. Das Doppelgänger-Thema taucht auch im „Paper People Paradox“ des jungen Münchner Chinese-Pole-Artisten Johannes Böhringer wieder auf. Böhringers Grundidee: „Ich dachte, ich schneide mir eine Figur aus, damit ich nicht so alleine auf der Bühne bin.“ Diese Figur sah das offenbar ähnlich und so ist der Abend über gesellschaftliche Anerkennung zur „Soloshow mit vielen Freunden“ geworden.

Papierkunst und Akrobatik kombiniert auch die spanische Kompanie Rauxa, und der in Berlin lebende Italiener Andrea Salustri setzt in „Materia“ sehens- und hörenswert Styropor in Szene. Kolja Huneck, wie Salustri und das Gros der hier versammelten Zirkusleute von Haus aus Jongleur, hat sich nach seinem Erfolgssolo „CM_30“ mit zwei Kollegen zusammengetan. Ihre „Sawdust Symphony“ ist ein Heimwerkerstück, das auch die Beziehung zwischen Mensch und Maschine streift. Empfohlen ist es für Zuschauende ab acht Jahren, und überhaupt sind viele Erwachsenenstücke im Programm schon für Kinder geeignet.

Detailansicht öffnen In „Der Yark“ vom Theater Zitadelle ernährt sich ein Monster vor allem von süßen Kindern. (Foto: Anna Wagner-Fregin)

Und umgekehrt gilt: „Kinder dürfen auch ihre Erwachsenen mitbringen!“ Dies sagt Schauburg-Chefin Andrea Gronemeyer über das Gros der Stücke an ihrem Haus, wo am 16. Oktober mit der großen israelischen Erwachsenenproduktion „Step“ das Festival eröffnet wird. Gronemeyers Spruch gilt aber auch für die neun Kinderstücke, die in der Pasinger Fabrik zu sehen sind. Nicht nur für die rotzfreche „Schneeweißchen und Rosenrot“-Dekonstruktion des Theaters Anna Rampe oder für „Der Yark“ vom Theater Zitadelle, in dem sich ein Monster vor allem von süßen Kindern ernährt. Solange, bis sich das süßeste Kind als das schlauste erweist.

Internationales Figurentheaterfestival München, 16. – 27. Oktober 2024, Informationen unter https://figurentheater-gfp.de/festival/festival-2024.php. Der Kartenvorverkauf beginnt am 14. September