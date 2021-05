Grafikdesigner Mirko Borsche hat das Vereinswappen von Inter Mailand radikal verändert - zum Entsetzen der Fans. Ein Gespräch über verärgerte Ultras und die besten Logos in der Bundesliga.

Interview von Gerald Kleffmann

Anfang April präsentierte der italienische Traditionsklub FC Internazionale Mailand ein neues Klub-Wappen - und ein Sturm der Entrüstung brach bei Fans los. Maßgeblich beteiligt am neuen Logo der Mannschaft aus der Serie A war der Münchner Grafikdesigner Mirko Borsche. Für den 49-Jährigen war es das erste Projekt in der Welt des Profifußballs, seine internationalen Kunden kommen sonst aus der Mode-, Musik-, Medien- und Kunstbranche. Ein Gespräch über verärgerte Ultras, Debatten um das perfekte Blau sowie die besten Wappen in der Bundesliga.