Das Budget für Integrationskurse soll fast um die Hälfte gekürzt werden. An der Sprachschule Klartext in München sorgen sie sich um die Zukunft ihrer Schüler – und um ihre eigene.

Es dauert eine Weile, bis alle Teilnehmer des Deutschkurses die richtige Seite im Arbeitsbuch gefunden haben – „achtundvierzig“, sagt Dozent Clemens Friedrich noch einmal, er schreibt es nicht an die Tafel. „Das ist vor neunundvierzig und nach siebenundvierzig.“ Eine Teilnehmerin liest zügig die Aufgabe vor, es geht um die Jobsuche, darum, ob Fähigkeiten und Stellenausschreibung zusammenpassen. Das sollen sie beurteilen und ankreuzen in einer Tabelle. Im Beispiel werden Programmierer, Küchenmitarbeiter und Kellner gesucht, das Buch heißt „Miteinander!“, mit Ausrufezeichen im Titel.