Zum Hauptinhalt springen

IntegrationskurseWeniger Deutsch für Anfänger

Lesezeit: 6 Min.

Seit fünf Monaten lernen die Teilnehmer dieses Integrationskurses Deutsch. Am Ende steht ein Sprachtest, Ziel des Kurses ist das Sprachniveau B1.
Seit fünf Monaten lernen die Teilnehmer dieses Integrationskurses Deutsch. Am Ende steht ein Sprachtest, Ziel des Kurses ist das Sprachniveau B1.
Foto: Catherina Hess

Das Budget für Integrationskurse soll fast um die Hälfte gekürzt werden. An der Sprachschule Klartext in München sorgen sie sich um die Zukunft ihrer Schüler – und um ihre eigene.

Von Kathrin Aldenhoff

SZ bei Google bevorzugen

Es dauert eine Weile, bis alle Teilnehmer des Deutschkurses die richtige Seite im Arbeitsbuch gefunden haben – „achtundvierzig“, sagt Dozent Clemens Friedrich noch einmal, er schreibt es nicht an die Tafel. „Das ist vor neunundvierzig und nach siebenundvierzig.“ Eine Teilnehmerin liest zügig die Aufgabe vor, es geht um die Jobsuche, darum, ob Fähigkeiten und Stellenausschreibung zusammenpassen. Das sollen sie beurteilen und ankreuzen in einer Tabelle. Im Beispiel werden Programmierer, Küchenmitarbeiter und Kellner gesucht, das Buch heißt „Miteinander!“, mit Ausrufezeichen im Titel.

Zur SZ-Startseite

Asylpolitik
:Bayerns beste Auszubildende muss ausreisen

Natia Beridse kommt aus Georgien, um sich in München eine Zukunft aufzubauen. Die Bäckerei, in der sie ihre Ausbildung macht, ist stolz auf sie. Doch sie begeht einen Fehler – und bekommt die  neue Schärfe in der Migrationsdebatte zu spüren.

SZ PlusVon Kathrin Aldenhoff

Lesen Sie mehr zum Thema

SZ Stellenmarkt
:Entdecken Sie attraktive Jobs

In anspruchsvollen Berufsfeldern im Stellenmarkt der SZ.

  • Medizin, Gesundheit & Soziales
  • Tech. Entwicklung & Konstruktion
  • Consulting & Beratung
  • Marketing, PR & Werbung
  • Fahrzeugbau & Zulieferer
  • IT/TK Softwareentwicklung
  • Tech. Management & Projektplanung
  • Vertrieb, Verkauf & Handel
  • Forschung & Entwicklung
Jetzt entdecken

Exklusive Gutscheine für SZ-Abonnenten:

Zur SZ-Startseite