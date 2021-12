Von Thomas Anlauf

Seine Jugend hat er auf der Flucht verloren. Und jetzt muss Adnan S. erwachsen sein. Wer den 21-Jährigen trifft, ahnt nicht, was er durchgemacht hat. Adnan S. lächelt, wenn er spricht und von seiner Arbeit erzählt. Manchmal verschränkt er aber die Arme, wie um sich zu schützen, wenn er an die dunkle Zeit denkt, bevor er endlich in München ankam.

Diese Geschichte muss von vorne erzählt werden, um zu begreifen, was der junge Mann ganz allein geschafft hat. Adnan S. stammt aus Syrien, als 13-Jähriger machte er sich mitten im Krieg in der Heimat Damaskus allein, ohne Eltern oder Geschwister, auf den Weg nach Europa auf. Er hatte kaum Geld bei sich, also ging er zu Fuß in die Türkei. "Ich hatte keinen Stempel im Pass und hatte so viel Angst", erzählt er heute. Damals, 2014, floh er über die Grenze und versuchte in einer türkischen Provinzstadt zu überleben. "Ich habe am Anfang auf einer Garage geschlafen", sagt Adnan S. Eineinhalb Jahre hauste er dort, jobbte in einem Restaurant. "Es war schrecklich, ich habe auch kaum etwas verdient." Wenigstens konnte er in einem Laden schlafen. Doch die Odyssee ging weiter.

Ein zwielichtiger Typ versprach ihm, mit ihm nach Istanbul zu gehen. Er zahlte das Busticket, als er in der Millionenstadt ankam, war nicht nur sein Begleiter, sondern auch das Handy und der Geldbeutel weg. Adnan S. musste sich wieder durchschlagen - ohne Geld und ohne Kontaktmöglichkeiten nach Syrien zu seinen Verwandten. Irgendwie hat er es geschafft, er schlief wieder in Garagen, dann ging er zurück in die Provinzstadt. Der Moloch Istanbul machte ihm Angst und er verstand kein Wort Türkisch.

Eines Tages bekam er eine Botschaft von einer Tante, die seit 2015 in den Niederlanden lebte, sie schickte ihm ein wenig Geld. Doch damit musste er Schlepper bezahlen. Adnan S. erinnert sich: "Wir waren 63 Menschen in einem Transporter versteckt auf neun mal vier Meter", erzählt er. Es hieß, man sei bald in Europa. Nach einer stundenlangen Fahrt im Lkw hatte kaum einer der Geflüchteten noch Hoffnung, zu überleben. "Ich war mir sicher, ich überlebe", sagt er. Und er behielt recht. Man setzte die Flüchtlinge in einem Boot aus, sie fuhren über eine kleine Meerenge nach Samos in Griechenland. Dort versenkten die griechischen Behörden das Boot. Doch Adnan S. war wenigstens im sicheren Europa, so glaubte er.

Ohne Pass hauste er illegal erst in einem Lager am Meer, "dann mussten wir in die Olivenwälder" an den Hängen oberhalb der Stadt. Es gab kaum genügend Essen, an Schlaf war ohnehin kaum zu denken, die Situation sei unerträglich gewesen. Eines Tages brach ein Feuer im "Dschungel" aus. Adnan S. hatte schließlich doch etwas Glück: Er kam in einem Wohnprojekt unter, schließlich konnte er nach Luxemburg fliegen. Von dort machte er sich auf nach Deutschland mit einigen Leidensgenossen. Irgendwie schafften es die Jugendlichen nach München, sie gingen mitten in der Nacht zu Fuß in irgendein Lager für Flüchtlinge: Das war 2016, als Hunderttausende über die Grenzen nach Deutschland kamen.

Und wieder hatte er Glück. Streetworker holten ihn und andere Jugendliche aus dem Camp und brachten sie in Jugendhilfeeinrichtungen. Gleich am nächsten Tag "bin ich in den ersten Deutschkurs gegangen", sagt er heute. Beim Interview steht er an einem Tischkicker im Gemeinschaftsraum einer Einrichtung für junge Geflüchtete. Hier kann er seine schockierenden Erlebnisse langsam verarbeiten. Er ist mittlerweile im zweiten Lehrjahr zum IT-Elektroniker, er ist begeistert von dem Weg, den er nun einschlagen konnte.

Trotzdem schläft er oft schlecht. Er denkt an seine Familie, ein Bruder ist ums Leben gekommen. Ein weiterer hatte es bis vor kurzem auch nach Europa auf eine griechische Insel geschafft. Doch er wurde zurückgeschickt in die Türkei. Von seinem Lehrlingsgeld schickt Adnan S. einen Teil an seine Familie in Damaskus. Die wenigen Euro, die ihm bleiben, spart er für den Führerschein, den er für den Beruf braucht. Schließlich ist er jetzt erwachsen und muss seine Familie unterstützen im vom Krieg zerstörten Syrien.

