18. Juli 2019, 19:11 Uhr Integration Nur noch 82 Fahrstunden

Omar Ishak macht eine Ausbildung zum Busfahrer. Der Flüchtling aus Syrien will beweisen, dass er für seine Familie sorgen kann, sobald seine Frau und die Kinder erst einmal hier sind. Eine Geschichte über Familiennachzug.

Von Elisa Schwarz

Unter seinem Bett bewahrt Omar Ishak eine Papiertüte auf. Sie steht dort die meiste Zeit, quasi unsichtbar, er guckt da nicht ständig rein, man guckt ja sowieso selten unter das Bett. Dinge unter dem Bett vergisst man gerne.

Ishak, 40 Jahre alt, ein großer, breitgebauter Mann mit hellblauen Augen und kahl rasiertem Kopf, macht sich klein, so gut es eben geht, um die Papiertüte zu suchen. Schlicht ist seine Zimmerhälfte in der Flüchtlingsunterkunft im Stadtteil Moosach. Er will das so, er will keine Erinnerungen im Zimmer, zumindest nicht da, wo man sie sieht. Ishak zieht die Papiertüte unter dem Bett hervor. Stellt sie ab. Schaut auf die Buntstifte, das Spielzeugauto, das Schäfchen und sagt, damit das alles irgendwie ertragbar wird: "Kommt Zeit, kommt Rat." 82 Fahrstunden muss er noch machen. Dann kann er die Papiertüte vielleicht an seine Kinder übergeben.

Vor vier Jahren flüchtete Omar Ishak aus Syrien. Er wurde in Daraa geboren, ausgerechnet Daraa, wo 2011 der Bürgerkrieg begann. Schüler sprühten Graffitis an die Gebäudewand; Graffitis und Sprüche und angeblich auch Beleidigungen, aber wie lässt sich das schon trennen in einem Land, in dem alles staatsbeleidigend ist, was Baschar al-Assad missfällt. Ishak sagt, es waren Sprüche, nur Sprüche. "Die Leute wollen, dass die Regierung umfällt", übersetzt er Wort für Wort. Und wahrscheinlich las sich das in den Augen der Polizisten dann eher so: "Nieder mit dem Regime." Die Schüler wurden verhaftet, manche waren acht, manche 13 Jahre alt. Dem Hausmeister der Schule war das egal, er rief die Polizei. Drei Tage lang wurde Daraa militärisch verriegelt. Die Kinder tauchten wieder auf, andere Menschen verschwanden. Und weil plötzlich überall im Land das Chaos losbrach, zog das Militär die wehrpflichtigen Männer ein und verfolgte alle, die "Daraa" in ihrem Pass stehen hatten. Ishak floh nach Dubai, seine Frau zu ihren Eltern nach Saudi-Arabien. "Ich will niemanden umbringen, und ich will nicht sterben", sagt Ishak. "Wozu?"

Was er heute will, ist seine Familie nachholen, die er im November 2015 zum letzten Mal gesehen hat. Seine Frau, seinen Sohn Faroq, vier Jahre alt, seine Tochter Lin, sechs Jahre alt. Lin, die ihm jeden Tag auf WhatsApp Bildchen schickt, schreibt: Guck mal, Papa, wenn ich in Deutschland bin, will ich ganz viel Spielzeug. Die Papiertüte ist irgendwie auch eine Tüte voll mit Hoffnung. "Ich kämpfe", sagt Ishak, korrigiert sich, kämpfen sei etwas anderes, aber ja, er kämpft für seine Familie. Dafür braucht er den Busführerschein.

Still ist es geworden um das Aufreger-Thema Familiennachzug. Vor vier Jahren noch das große Rechnen in der Politik: Bis zu sechs Millionen Menschen könnten nachkommen, sagte Ilse Aigner, damals Vize-Ministerpräsidentin in Bayern in der Augsburger Allgemeinen Zeitung. Die AfD entwickelte sogar neue Zählmaße. Eine Flüchtlingswelle, mehrere Flüchtlingshorden. Und obwohl die Schätzungen schnell nach unten korrigiert wurden, verschärfte die große Koalition das Asylgesetz. Syrische Flüchtlinge erhielten nur noch den subsidiären Schutzstatus mit beschränktem Familiennachzug. Beschränkt heißt: pro Monat 1000 Angehörige. Warum genau 1000, wurde rechnerisch nie begründet. Insbesondere "die Kapazitäten der Aufnahme- und Integrationssysteme von Staat und Zivilgesellschaft" mussten "mit dem Interesse der Schutzberechtigten in einen fairen Ausgleich" gebracht werden, heißt es aus dem Auswärtigen Amt auf Anfrage.

Wer kommen darf, und wer nicht, entscheidet das Bundesverwaltungsamt

Als die Debatte begann, saß Omar Ishak in einem Schlauchboot voll mit Menschen. Sieben Stunden dauerte die Überfahrt von der Türkei nach Griechenland. Irgendwann tauchte ein rotes Licht auf, erzählt Ishak. Er ließ es nicht mehr aus den Augen, das Licht auf dem Festland. Dann fiel der Motor aus, die Bugwelle eines großen Schiffes brachte das Schlauchboot zum Wanken. Er sah das kleine Mädchen an seinem Bein, dachte an seine Tochter in Saudi-Arabien, dachte: Wenn wir kentern, dann rette ich dich. Sie kenterten nicht. Sie erreichten die Küste und fuhren mit Bussen ohne Licht immer weiter zur Grenze. Irgendwann landete er in Rosenheim, im Dezember 2015. Er rief seine Frau an und sagte: Ich bin jetzt da. Seitdem, sagt Omar Ishak, hätte jedes Gespräch einen ähnlichen Ablauf. Wann sehen wir uns, Omar? Keine Ahnung. Darf ich kommen? Keine Ahnung. Wie lange noch? Keine Ahnung. "Das ist zur Mode geworden in unseren Gesprächen", sagt Ishak. Die Frage nach dem wann und die Ungewissheit.

Zwischen 2015 und Juni 2019 sind nach Angaben des Auswärtigen Amts 170 000 Familienangehörige von anerkannten Flüchtlingen und solchen mit subsidiärem Schutz nachgezogen. Wer kommen darf, und wer nicht, entscheidet das Bundesverwaltungsamt. Getrennte Familien mit minderjährigen Kindern haben bessere Chancen, Familienangehörige mit schweren Erkrankungen auch. Aber wie genau die Kriterien bei Menschen mit subsidiärem Schutz aussehen, um Teil der 1000 zu werden, ist nicht klar. Das "Vorliegen von Integrationsinteressen" werde ebenfalls gewichtet, sagt das Auswärtige Amt, aber wie sich das quantifizieren und damit vergleichbar machen lässt, sagt es nicht.

Im Sommer 2018 erhielt Omar Ishak den Status als Asylberechtigter - drei Jahre Aufenthaltsgenehmigung und privilegierter Familiennachzug. Er arbeitete zu dieser Zeit als Gärtner und stundenweise in einem Supermarkt, lernte deutsch, schaffte den Integrationstest mit 31 von 33 Punkten, lernte weiter, erreichte das B 2-Deutschniveau.

Hoffnung, klar, die hatte er schon, als seine Frau einen Anhörungstermin in der Botschaft in Riad für ein Visum bekam. Und dann, vier Monate später, kommt der Brief, adressiert an seine Frau, der Brief der beginnt mit: "Die Botschaft bedauert," und weiter geht sie mit dem Satz, der so an ihm nagt: "Ihr Ehemann hat den Nachweis, dass er den Lebensunterhalt für Sie sichern könnte, nicht erbracht."

"Kommt Zeit, kommt Rat"

In seinem Zimmer steht Ishak von seinem Bett auf und holt einen schwarzen Rucksack. Er will diesen Satz widerlegen, will Arbeit finden, die unbefristet ist, die ihn ein bisschen näher zu seiner Familie bringt. Ishak zieht drei Bücher aus dem Rucksack. "Beschleunigte Grundqualifikation Bus", steht auf einem. Seit Juli arbeitet er jeden Tag viele Seiten des Lehrbuchs durch: Bremsanlage, Luftdruckregler, Mehrkreisschutzventil, er kann das alles erklären, obwohl er in Syrien nicht als Busfahrer gearbeitet hat, sondern als Account-Manager in einem Supermarkt. Omar Ishak zuckt mit den Schultern und sagt: "Ich habe gedacht: Werde ich Busfahrer, warum nicht."

Es gibt einen Satz, den sein Fahrlehrer zu ihm sagte, als er seinen PKW-Führerschein machte, daran denkt Ishak manchmal. Er sei hier nicht in Rom, sondern in München, und da gebe es Vorfahrtsregeln. Omar Ishak lacht, als er davon erzählt, weil das so eine Leichtigkeit hat, Rom, wo sie hupen und in Cafés sitzen. Als es in Damaskus noch Busse gab, galt immer nur eine Regel, sagt er: Wer auf einer großen Straße fährt, hat Vorfahrt, und wenn es jemand eilig hat, quetscht er sich dazwischen - kurzer Augenkontakt - und fertig.

Besuch auf dem technischen Übungsgelände der MVG in Fröttmaning. Es ist Ishaks siebte Fahrstunde, 89 braucht er insgesamt, dann ist er Busfahrer. Es ist eine verkürzte Ausbildung, speziell für Flüchtlinge. Neben ihm im Bus sitzt David Schwaiger, Ausbildungsleiter der MVG mit Krawatte und Stecknadel. 15 Azubis bildet er gerade mit seinen Kollegen aus, davon sind drei syrische Flüchtlinge. Er sagt: "Wir lernen gegenseitig, wie der andere die Straße wahrnimmt." Und: "Vorsicht, Herr Ishak, vor der Kurve müssen Sie mit dem Bremsen fertig sein."

Um die 2 200 Euro brutto wird Omar Ishak verdienen, wenn er mit seiner Ausbildung fertig ist. Das ist seine Antwort auf den Brief der Botschaft aus Riad: Er wird Geld verdienen als Busfahrer, er wird sich um seine Familie kümmern können. Ishak hat gegen den Bescheid geklagt, aber er zweifelt trotzdem. Denn in dem Brief der Botschaft stand auch, dass die Familienzusammenführung in Saudi-Arabien stattfinden könnte. Schließlich sei seine Familie schon dort und Saudi-Arabien ein Land ohne Krieg.

Omar Ishak sitzt in dem blauen Bus, die Hände am Lenker und sagt, er würde dort keine Arbeit finden, nicht als syrischer Flüchtling. Nicht mit einer Familie, die nur geduldet wird, aber keine permanente Aufenthaltsgenehmigung hat. "Wenn ich in Saudi-Arabien bei meiner Familie leben könnte, wäre ich nicht hier."

Einen Satz habe Omar Ishak schon gleich am Anfang gelernt, sagt Schwaiger, sein Fahrlehrer, draußen vor dem Bus. Ein Sprichwort von Franz Beckenbauer: Schaun mer mal. Die bayrische Version von "Kommt Zeit, kommt Rat."