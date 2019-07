18. Juli 2019, 19:11 Uhr Integration Nur noch 82 Fahrstunden

Omar Ishak macht eine Ausbildung zum Busfahrer. Der Flüchtling aus Syrien will beweisen, dass er für seine Familie sorgen kann, sobald seine Frau und die Kinder erst einmal hier sind. Eine Geschichte über Familiennachzug.

Von Elisa Schwarz

Unter seinem Bett bewahrt Omar Ishak eine Papiertüte auf. Sie steht dort die meiste Zeit, quasi unsichtbar, er guckt da nicht ständig rein, man guckt ja sowieso selten unter das Bett. Dinge unter dem Bett vergisst man gerne.

Ishak, 40 Jahre alt, ein großer, breitgebauter Mann mit hellblauen Augen und kahl rasiertem Kopf, macht sich klein, so gut es eben geht, um die Papiertüte zu suchen. Schlicht ist seine Zimmerhälfte in der Flüchtlingsunterkunft im Stadtteil Moosach. Er will das so, ...