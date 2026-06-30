Zum Hauptinhalt springen

Frisuren-Workshop für VäterLiebling, ich habe die Kinder frisiert!

Lesezeit: 4 Min.

In der Reihe „Dads do Hair“ lernen Väter, wie sie ihren Töchtern Frisuren zaubern können, ganz entspannt mit Stammtischfeeling.
In der Reihe „Dads do Hair“ lernen Väter, wie sie ihren Töchtern Frisuren zaubern können, ganz entspannt mit Stammtischfeeling. Mark Siaulys Pfeiffer

Zwanzig Väter kommen in München zum Frisuren-Workshop, um für ihre Töchter zu performen – Bier und Bro-Atmosphäre inklusive. Eine Berufsgruppe schneidet besonders gut ab.

Von Lena Bammert

SZ bei Google bevorzugen

Dass Männer ein Bierglas in der Hand haben, kommt zugegebenermaßen relativ häufig vor, vor allem, wenn sie in einem Wirtshaus in der Maxvorstadt sitzen. Die zwanzig Männer, die sich an einem Dienstagabend im Gasthaus Fux versammeln, fallen also nicht wirklich auf. Bis sie sich setzen. Denn die zwei langen Tische im Gastraum sind voll mit Puppenköpfen: blond, brünett, Hauptsache lange Haare. Ja, richtig gelesen. Haare. An diesem Abend geht es hier nicht um Fußball, sondern um Flechtfrisuren. Bei der Veranstaltungsreihe „Dads do Hair“ lernen Väter, wie sie ihren Töchtern Frisuren zaubern können, ganz entspannt mit Stammtischfeeling.

Zur SZ-Startseite

Stillen in der Öffentlichkeit
:„Wir sexualisieren die Brust“

Die Münchnerin Sirid Böhm über ihr Kunstprojekt mit stillenden Müttern. Ein Gespräch darüber, wie Frauen auf dumme Sprüche reagieren können, und warum sich so viele durch einen entblößten Busen gestört fühlen.

SZ PlusInterview von Sabine Buchwald

Lesen Sie mehr zum Thema

SZ Stellenmarkt
:Entdecken Sie attraktive Jobs

In anspruchsvollen Berufsfeldern im Stellenmarkt der SZ.

  • Medizin, Gesundheit & Soziales
  • Tech. Entwicklung & Konstruktion
  • Consulting & Beratung
  • Marketing, PR & Werbung
  • Fahrzeugbau & Zulieferer
  • IT/TK Softwareentwicklung
  • Tech. Management & Projektplanung
  • Vertrieb, Verkauf & Handel
  • Forschung & Entwicklung
Jetzt entdecken

Exklusive Gutscheine für SZ-Abonnenten:

Zur SZ-Startseite