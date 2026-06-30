Dass Männer ein Bierglas in der Hand haben, kommt zugegebenermaßen relativ häufig vor, vor allem, wenn sie in einem Wirtshaus in der Maxvorstadt sitzen. Die zwanzig Männer, die sich an einem Dienstagabend im Gasthaus Fux versammeln, fallen also nicht wirklich auf. Bis sie sich setzen. Denn die zwei langen Tische im Gastraum sind voll mit Puppenköpfen: blond, brünett, Hauptsache lange Haare. Ja, richtig gelesen. Haare. An diesem Abend geht es hier nicht um Fußball, sondern um Flechtfrisuren. Bei der Veranstaltungsreihe „Dads do Hair“ lernen Väter, wie sie ihren Töchtern Frisuren zaubern können, ganz entspannt mit Stammtischfeeling.