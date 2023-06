Was ist heute in München passiert? Ein Überblick.

Von Anna Weiß

DER TAG IN MÜNCHEN

Wenn Kinder aus Familien gerettet werden müssen Es passiert im Durchschnitt zwei Mal jeden Tag in der Großstadt München: Mitarbeiter des Jugendamtes müssen Jugendliche in Obhut vor ihren Eltern nehmen, weil ihnen Gefahr an Leib und Seele droht. (SZ Plus)

Vorgetäuschte Gruppenvergewaltigung einer Zwölfjährigen - Polizei ermittelt wegen Videos Die Aufnahme machte die Runde in sozialen Netzwerken. Die Kriminalpolizei kann fünf Jugendliche als mutmaßliche Täter identifizieren.

"Letzte Generation" wollte sich im Stadion festkleben - Aktivisten zu Geldstrafen verurteilt Die Angeklagten stürmten während einer Bundesligapartie auf das Feld und versuchten, sich an die Tore zu kleben. Die Staatsanwaltschaft spricht von "Überzeugungstaten", beim Prozess findet die Richterin klare Worte.

Immobilienpreise sinken um bis zu 15 Prozent Jahrelang stiegen die Preise für Häuser und Wohnungen in München rasant. Der Boom scheint nun vorbei zu sein. Was der durchschnittliche Quadratmeter kostet - und wie sich die Lage auf dem Mietmarkt aktuell darstellt. (SZ Plus)

Studie: So wohnt München (SZ Plus)

Neue Geräte für die Münchner Badeseen Unterwasserscanner sollen ertrinkende Schwimmer retten

Zweite Stammstrecke Spürhunde für den Artenschutz

Ampelmännchen Pumuckl-Ampeln für München? (SZ Plus)

