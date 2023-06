Inobhutnahmen in München

Im vergangenen Jahr wurden 815 Kinder und Jugendliche in München in Obhut genommen, die vielen unbegleiteten minderjährigen Geflüchteten sind hier nicht mitgezählt.

Es passiert im Durchschnitt zwei Mal jeden Tag in der Großstadt München: Mitarbeiter des Jugendamtes müssen Jugendliche in Obhut vor ihren Eltern nehmen, weil ihnen Gefahr an Leib und Seele droht.