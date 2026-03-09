Zum Hauptinhalt springen

Berg am LaimPkw brennt – Innsbrucker-Ring-Tunnel gesperrt

Die Feuerwehr musste am Morgen zum Iinnsbrucker-Ring-Tunnel ausrücken, weil darin ein Fahrzeug in Flammen stand. (Symbolfoto)
Die Feuerwehr musste am Morgen zum Iinnsbrucker-Ring-Tunnel ausrücken, weil darin ein Fahrzeug in Flammen stand. (Symbolfoto) Johannes Simon

In dem Tunnel ist ein Auto in Brand geraten. Feuerwehr und Polizei sind mit zahlreichen Kräften im Einsatz.

Der Innsbrucker-Ring-Tunnel in Berg am Laim ist wegen eines Feuerwehreinsatzes gesperrt. Vorbeifahrende berichten von Flammen, Rauch und einem beißenden Geruch in der Luft. Zahlreiche Einsatzfahrzeuge von Feuerwehr und Polizei seien zu sehen.

Einem Feuerwehrsprecher zufolge ist am Montagmorgen im Tunnel ein Pkw in Brand geraten. Angaben zur Ursache oder möglichen Verletzten konnte der Sprecher im Moment nicht machen. Der Einsatz laufe.

Die Tunnelsperrung verursacht offenbar einen weiträumigen Stau. Google Maps zeigt sowohl auf dem Ring südlich wie nördlich des Tunnels als auch auf der von Osten kommenden A94 dunkelrote Linien.

