Am Südpark

Dauerparkende Fahrzeuge und Wohnwagen in der Inninger Straße sind dem Bezirksausschuss seit Langem ein Dorn im Auge.

Der Bezirksausschuss fordert erneut eine Entsiegelung an der Inninger Straße.

Von Jürgen Wolfram

Auf der Wunschliste von Lokalpolitikern aus dem Stadtbezirk Sendling-Westpark steht die Entsiegelung und Begrünung eines Teils der Inninger Straße konstant weit oben. Seit Jahren sind den Mitgliedern des Bezirksausschusses (BA) dauerparkende Transportfahrzeuge, Wohnwagen, Anhänger und ähnliche Vehikel ein Dorn im Auge. Abhilfe soll eine Umwandlung der ständig blockierten, langen Parkbucht zwischen der Höglwörther Straße und der Holzhausener Straße in einen zum Südpark passenden Grünstreifen schaffen, fordern in seltener Einmütigkeit vor allem die BA-Fraktionen von CSU und Grünen. Parken wäre dort dann wegen geringer Straßenbreite nicht mehr möglich.

Das städtische Baureferat ist unverändert nicht begeistert von dem Vorschlag des Bezirksausschusses. Aktuell erinnert die Behörde an einen Stadtratsantrag, der darauf abzielt, die beiden Teile der Grünanlage zusammenzuführen. Hierzu müsse eine Machbarkeitsstudie abgewartet werden, die aufzeigt, wie sich der Verkehr auf den Straßen durch den Südpark verändern und verlagern würde.

"Wenn wir den Parkstreifen begrünen, schmeißen wir sicher kein Geld raus."

Auch seien noch finanzielle Fragen zu klären. "Eine explizite Aussage zur Inninger Straße über eine mögliche Entsiegelung der Parkbucht mit anschließender Begrünung kann erst nach Abschluss dieser Machbarkeitsstudie im Rahmen der anschließenden Beschlussfassung zum Stadtratsantrag getroffen werden", teilt das Baureferat dem Bezirksausschuss mit. Man bitte um Geduld.

Die aber geht in Sendling-Westpark zu Neige. CSU-Fraktionssprecher Alfred Nagel erinnerte an jahrelange vergebliche Bemühungen um die Entsiegelung der Inninger Straße, seinen "Herzenswunsch". Kostenargumente wollte Nagel ebenso wenig gelten lassen wie den Hinweis auf anderweitige Planungen rund um den Kreuzungsbereich der Inninger, Höglwörther und Zielstattstraße. "Wenn wir den Parkstreifen begrünen, schmeißen wir sicher kein Geld raus", sagte er. "Ganz gleich, was da sonst noch umgestaltet wird."

Mit 20 zu sechs Stimmen befürwortete der BA eine neuerliche Stellungnahme an die Stadtverwaltung, die den Wunsch nach Entsiegelung der Inninger Straße bekräftigen soll.