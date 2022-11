Als Wandschmuck und Merkhilfe für Geschichtsinteressierte bringt die Geschichtswerkstatt Ludwigsvorstadt-Isarvorstadt den Kalender "Kliniken im Viertel" mit historischen Illustrationen und Begleittexten heraus. Der Wandkalender wird am Donnerstag, 10. November, um 18 Uhr im sehenswert renovierten Friedrich-von-Gärtner-Saal des LMU-Innenstadtklinikums vorgestellt, Zugang über Nußbaumstraße 5 oder Goethestraße 69, Anmeldung unter info@viertelgeschichte-ludwigsvorstadt.de.

Am Samstag, 13. November, bietet die Geschichtswerkstatt eine zweistündige medizinhistorische Führung durchs Klinikviertel an. Treffpunkt ist an der Ecke Lindwurm-/Ziemssenstraße. Die Teilnahme ist kostenlos.