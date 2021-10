Für grüne Mode, heimische Künstler und junge Gründer ist in der teuren Innenstadt eigentlich kein Platz. Doch die Stadt vermittelt genau dort Läden auf Zeit. Was erhofft man sich davon?

Von Thomas Becker

"Nichts ist so beständig wie der Wandel." Ob der Satz von Heraklit oder Darwin stammt, ist strittig. Unstrittig ist, dass er zutrifft, gerade bei einem so dynamischen Kosmos wie der Stadt. Wer länger nicht mehr in der Innenstadt war, wird sich mancherorts die Augen reiben. Nicht zuletzt wegen der Pandemie mussten einige Läden und Betriebe schließen. Doch was früher monatelang brach lag oder leer stand, wird seit ein paar Jahren ruckzuck wieder mit Leben gefüllt, zumindest in den städtischen Räumen.