Das israelische Generalkonsulat am Karolinenplatz war Ende Mai Ziel eines Angriffs. Unbekannte schleuderten nachts eine Sprengsatz-Attrappe über den Schutzzaun der konsularischen Vertretung auf das Gelände. Laut Polizei handelte es sich um „eine Plastikflasche, die vom äußeren Anschein her die Ähnlichkeit zu einer Brandflasche vermittelte“. In der Flasche befand sich eine Kugel. Sicherheitskreise stuften das als eindeutige Drohung ein. Die israelische Generalkonsulin für Süddeutschland, Talya Lador, schrieb damals: Dies sei ein „Wake-up-Call an die deutschen Behörden“. Nur zwei Tage später gab es eine ähnliche Attacke in Brüssel. Am frühen Morgen schleuderte dort ein Unbekannter eine Airsoft-Granate, also eine Sprengsatz-Attrappe, gegen die israelische Botschaft. Nach Erkenntnissen des israelischen Geheimdienstes Mossad steckte hinter dem Vorfall in Belgien das iranische Regime, das sich zunehmend auf kriminelle Gruppen in Europa stütze.