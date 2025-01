Von Schalotte di Cipolla, München

In der Münchner Innenstadt ein gutes Restaurant ausfindig zu machen, ist nicht ganz leicht: Die Gastronomie zwischen Isartor und Stachus ist entweder hochpreisig oder auf Touristen ausgerichtet – oder beides. In die Lücke dazwischen stößt seit einigen Monaten die „Talstation“ in der Hochbrückenstraße. Der Name rührt nicht etwa vom nahegelegenen Tal her, auch wenn die Lage des Restaurants das suggeriert. Stattdessen ist die Talstation ein Schwesterlokal der „Alperie“ in Neuhaus am Schliersee – und liegt in Höhenmetern betrachtet von dort aus tatsächlich ziemlich weit unten: im Tal.