Polizei bestätigt Schüsse und Großeinsatz in München

In der Münchner Innenstadt sind in der Nähe des NS-Dokumentationszentrums und des israelischen Generalkonsulats mehrere Schüsse gefallen. Das hat die Polizei bestätigt. Auf der Plattform X schreibt sie vom Bereich der Brienner Straße und dem Karolinenplatz. Nach eigenen Angaben hat die Polizei Schüsse auf eine verdächtige Person abgegeben. Diese wurde demnach getroffen. Die Polizei fordert dazu auf, den Bereich „großräumig zu meiden“, damit die Beamten ungestört arbeiten könnten. Die Polizei versucht sich nach eigenen Angaben einen Überblick per Hubschrauber zu verschaffen.



Ein Anwohner berichtete der SZ von Schüssen und Polizeisirenen. Dutzende Beamte seien vor Ort. Es seien die Rufe „Lauft! Lauft!“ zu hören. In einem der Redaktion vorliegenden Video des Anwohners sind Schüsse zu hören.