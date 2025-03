Der bewaffnete Überfall auf einen Juwelier in der Münchner Innenstadt, der sich am 19. Dezember 2024 ereignete, wird Thema bei der ZDF-Fernsehsendung „Aktenzeichen XY... ungelöst“. Die beiden Täter konnten damals mit einer Beute im Wert von mehreren Hunderttausend Euro flüchten. Im Zuge der Ausstrahlung am Mittwoch, 26. März, hoffen die Ermittler auf neue Hinweise.