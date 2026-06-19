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Modehaus in der Münchner InnenstadtKrimi um Hirmer-Haus: Investor will Millionen-Deal platzen lassen

Lesezeit: 4 Min.

Ein Wahrzeichen in der Fußgängerzone: das Hirmer-Kaufhaus für Herrenmode.
Ein Wahrzeichen in der Fußgängerzone: das Hirmer-Kaufhaus für Herrenmode. Johannes Simon

Erich Schwaiger hat im großen Stil in der Münchner Innenstadt Gebäude gekauft. Für das bekannte Kaufhaus wollte er 124 Millionen Euro zahlen, doch nun geht er überraschend auf Konfrontationskurs mit der Familie Hirmer.

Von Sebastian Krass

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„Baustellenverkauf. Wir renovieren. Sie profitieren. Bis zu 50%“, so steht es in großen Lettern quer über die Schaufenster des Herren-Ausstatters Hirmer in der Münchner Fußgängerzone. Das Layout ist rot und weiß, Alarmfarben also. Doch zum Wasserschaden, der über Pfingsten Teile des Mode-Kaufhauses in der Münchner Innenstadt unbenutzbar gemacht und zu einem Notverkauf geführt hat, ist nun offenbar ein weiteres Problem für das Familienunternehmen Hirmer gekommen.

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