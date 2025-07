Der ehemalige Behindertenbeauftragte im Stadtrat, Oswald Utz, habe ihm vor Augen geführt, wie wichtig die Sichtbarkeit von Menschen mit Behinderung im öffentlichen Raum sei, erläuterte Reiter. „Eine seiner guten Ideen greife ich heute direkt auf.“

Das Mobilitätsreferat soll nun „zeitnah“ einige Ampeln mit dem Symbol für Menschen im Rollstuhl ausstatten. Der Münchner SPD-Stadtrat Roland Hefter hat dazu ein Simulationsbild erstellt.

Seit zehn Jahren gibt es in München bereits schwule und lesbische Ampelpärchen. Dagegen hatte ein Mann bis zum Bayerischen Verwaltungsgerichtshof (VGH) geklagt – der die Rechte des Klägers durch die homosexuellen Paare aber nicht verletzt sah.

Anlässlich des Christopher-Street-Days 2015 waren die homosexuellen Ampelpärchen in München erstmals eingesetzt worden. Inzwischen sind sie an einigen Straßen im Glockenbach- und Gärtnerplatzviertel fest installiert, auch in anderen Städten setzen sie ein Zeichen für mehr Toleranz. Rollstuhlfahrer und -Fahrerinnen als Ampelsymbol gibt es Medien etwa in London.

Seit einigen Monaten geleitet in seiner Münchner Heimat auch der liebenswert-freche Kobold Pumuckl als Ampelfigur Fußgängerinnen und Fußgänger sicher über die Straße.