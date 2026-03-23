Gut dreißig Teilnehmer rücken ihre Stühle an den langen Tisch im Kulturreferat der Stadt München am Marienplatz. Der blaue PVC-Boden reflektiert das kalte Licht der Rasterleuchten, einige Kannen Kaffee und kleine Tütchen mit Gummibären sind auf dem Tisch verteilt. Der Facharbeitskreis „Freizeit und Bildung“ des Behindertenbeirates der Stadt München tagt. In dem vollen Raum sitzen Vereine, Organisationen, soziale Träger und Selbstvertreter, also Menschen mit Behinderung. Einer von ihnen ist Horst Kurzmann: ein großgewachsener Mann mit rundem Gesicht, borstigen Haaren und einer angeborenen Behinderung: Sie verursacht Lernschwierigkeiten, eine Entwicklungsverzögerung und kognitive Probleme.
Leben mit Behinderung„Viele werden in Zuckerwatte gepackt“
Lesezeit: 8 Min.
Horst Kurzmann hat eine kognitive Beeinträchtigung und sitzt im Münchner Behindertenbeirat – wie schon sein Vater, ein Visionär der Inklusionsarbeit. Warum er noch immer unzufrieden ist und wovor er am meisten Angst hat.
Von Leon Scheffold
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