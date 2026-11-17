Ein 18-Jähriger ist auf der Ingolstädter Straße in München mit 116 Kilometer pro Stunde unterwegs gewesen. Die Geschwindigkeitsbegrenzung beträgt dort normalerweise Tempo 50 und aufgrund einer Baustelle aktuell sogar nur 30. Die Polizei hatte daher in der Nacht von Samstag auf Sonntag Geschwindigkeitskontrollen vorgenommen und dabei insgesamt zwölf Verstöße festgestellt.

Außer dem 18-Jährigen hielten die Beamten auch eine 19-Jährige an, die 88 Kilometer pro Stunde fuhr. Beide durften weiterfahren, wurden aber wegen des Verkehrsverstoßes angezeigt. Sie bekommen zwei Punkte im Verkehrszentralregister und ein mehrmonatiges Fahrverbot. Der Mann muss zudem 800 Euro Bußgeld bezahlen, die Frau 560 Euro. Da sich beide noch in der Probezeit befinden, meldete die Polizei den Vorfall auch der Fahrerlaubnisbehörde.