Ein Defekt im Stellwerk in Petershausen hat den Zugverkehr zwischen Nürnberg und München am Freitag massiv beeinträchtigt. „Zwischen München Hauptbahnhof und Ingolstadt Hauptbahnhof verkehren aktuell keine Regionalzüge“, teilte die Deutsche Bahn mit. Der Regionalexpress 1 und die Regionalbahn 16 aus Richtung Nürnberg verkehrten nur bis Ingolstadt.

Fernverkehrszüge würden über Augsburg und Donauwörth umgeleitet. „Es kann bei einzelnen Verbindungen zu Ausfällen kommen“, sagte eine Sprecherin. „Unsere Fachleute sind bereits vor Ort, um den Schaden so schnell wie möglich zu reparieren.“ Über die Ursache des Stellwerk-Problems machte die Deutsche Bahn zunächst keine Angaben.

Für den Regionalverkehr sei zwischen Ingolstadt und Petershausen ein Ersatzverkehr mit Bussen eingerichtet worden. Zwischen Petershausen und München seien die Fahrgäste gebeten, die Züge der Münchner S-Bahn zu nutzen.