Abschied von Ingo Maurer: Intendant Andreas Beck würdigt am Sonntag bei einem Abschiedszeremoniell im Residenztheater den am 21. Oktober verstorbenen Lichtkünstler.

Großherzig, kreativ, neugierig, wertschätzend, großzügig, human: Das sind die Begriffe, die an diesem Sonntag bei der Trauerfeier für Ingo Maurer im Residenztheater fallen. Der am 21. Oktober im Alter von 87 Jahren verstorbene Lichtkünstler sei zudem manchmal streng gewesen, selten mit sich zufrieden. Aber doch einer, der das Positive in den Dingen sah. Und einer, der zu jedem seiner Entwürfe eine Geschichte erzählen konnte. So wird Maurer gewürdigt. Und: "Jedes Adjektiv, das wir heute über Ingo gehört haben, ist absolut wahr", versichert der letzte Redner, der Industriedesigner und Architekt Ron Arad.

Die meisten der 880 Plätze, die das Residenztheater bietet, sind zu dem Anlass besetzt. Auf der Bühne steht ein Bild von Maurer in jüngeren Jahren. Sein Blick ist offen und neugierig, leicht skeptisch und doch freundlich. Es wirkt, als würde er die Menschen, die gekommen sind, um sich von ihm zu verabschieden, direkt anschauen. Maurers Familie ist da, sein Team, viele Weggefährten aus verschiedenen Ländern sind gekommen, außerdem viele Münchnerinnen und Münchner. Es wird geweint, gelacht, in Erinnerungen geschwelgt.

Der langjährige Weggefährte Bernhard Dessecker erzählt, wie Maurer sein Team einst zu einer Show-Eröffnung ins damalige Leningrad einlud und darauf bestand, dass alle bei Privatleuten untergebracht wurden - um mehr von der Kultur zu erfahren. Und wie Maurer auf einem Markt einem Blumenverkäufer spontan eine provisorische Vase abkaufte, die ihm so gut gefiel, dass er sie gleich noch in eine Ausstellung integrierte, zu der Maurer den Verkäufer dann auch einlud. Aktionen, die typisch waren für Maurer. Unkonventionell. Überraschend.

Nach jeder Rede wird ein Lied eingespielt, das Maurer mochte. Cecilia Bartoli singt Casta Diva, Cucurrucucu Paloma von Alberto Inglesias und Tom Waits' Time. Auch die Trauergäste, die nicht auf der Bühne stehen, erzählen sich vor und nach der Feier "ihre" Geschichten mit Maurer. Wann man ihm zuletzt begegnet sei. Welche Lampe schon wie viele Jahre im Wohnzimmer leuchte.

Ins kulturelle Leben der Stadt drängt Maurer, der die Lichtobjekte für die U-Bahn-Stationen Westfriedhof und Münchner Freiheit schuf und zuletzt eine "Silver Cloud" für das Residenztheater, schon diese Woche zurück: Am Freitag startet in der Pinakothek der Moderne eine Ausstellung zu seinen Ehren.