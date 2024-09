Schreiben oder nicht schreiben – für Ingeborg Bachmann hatte das eine existenzielle Dimension. Das zeigt nicht nur dieses Zitat, das ein hübsch bildreiches Katalogheft zur Ausstellung „Ich bin es nicht. Ich bin’s.“ im Literaturhaus eröffnet. Es wird auch zentral in der Ausstellung selbst reflektiert, die nach einer Sommerpause von 2. September an wieder zu sehen ist – und verlängert wurde bis zum 24. November. Auch das Begleitprogramm geht weiter: Als nächstes ist am 16. September die Regisseurin Margarethe von Trotta angekündigt. Sie hat sich intensiv mit Ingeborg Bachmann auseinandergesetzt, in ihrem Film „Reise in die Wüste“.

Ingeborg-Bachmann-Ausstellung, verlängert von 2. September bis 24. November, Literaturhaus, Salvatorplatz, Mo.–So., 11–18 Uhr, Do. 11–20 Uhr, lithaus-muenchen.de