Sicherheit in MünchenWarum die kritische Infrastruktur an Feiertagen besonders gefährdet ist

Lesezeit: 4 Min.

Die brennenden Starkstromkabel in einer Baugrube im Münchner Osten im Mai 2021 führten dazu, dass in rund 20 000 Haushalten der Strom ausfiel.
Die brennenden Starkstromkabel in einer Baugrube im Münchner Osten im Mai 2021 führten dazu, dass in rund 20 000 Haushalten der Strom ausfiel. (Foto: Feuerwehr München)

Drohnen am Flughafen, Brandanschlag auf die Stromversorgung: Wie gut ist München gerüstet für Attacken, die die Funktionalität des Staates treffen und die Bevölkerung verunsichern sollen?

Von Joachim Mölter

Weihnachten steht bevor, die Feiertage gleiten direkt ins Wochenende über – für viele Menschen Gelegenheit zu längerer Entspannung, für andere Anlass zu höchster Anspannung: Feiertage und Wochenenden werden von bösen Mächten gern genutzt für Anschläge auf kritische Infrastrukturen.

München
:Offenbar gezielter Brandanschlag auf Infrastruktur

20 000 Haushalte waren ohne Strom: Das Feuer in einer Baugrube ist offenbar von linksradikalen Tätern gelegt worden. Der Staatsschutz prüft allerdings noch, ob das Bekennerschreiben authentisch ist.

Von Julian Hans

