Weihnachten steht bevor, die Feiertage gleiten direkt ins Wochenende über – für viele Menschen Gelegenheit zu längerer Entspannung, für andere Anlass zu höchster Anspannung: Feiertage und Wochenenden werden von bösen Mächten gern genutzt für Anschläge auf kritische Infrastrukturen.
Sicherheit in MünchenWarum die kritische Infrastruktur an Feiertagen besonders gefährdet ist
Drohnen am Flughafen, Brandanschlag auf die Stromversorgung: Wie gut ist München gerüstet für Attacken, die die Funktionalität des Staates treffen und die Bevölkerung verunsichern sollen?
Von Joachim Mölter
München:Offenbar gezielter Brandanschlag auf Infrastruktur
20 000 Haushalte waren ohne Strom: Das Feuer in einer Baugrube ist offenbar von linksradikalen Tätern gelegt worden. Der Staatsschutz prüft allerdings noch, ob das Bekennerschreiben authentisch ist.
