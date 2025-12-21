Weihnachten steht bevor, die Feiertage gleiten direkt ins Wochenende über – für viele Menschen Gelegenheit zu längerer Entspannung, für andere Anlass zu höchster Anspannung: Feiertage und Wochenenden werden von bösen Mächten gern genutzt für Anschläge auf kritische Infrastrukturen.