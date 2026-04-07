Ein Mann, der putzt und kocht? Der hätte laut Luca Lauris Leverenz nun wahrlich keinen Applaus verdient: „Als Frau wäre er einfach nur durchschnittlich.“ Schnitt. Und was geschieht mit Frauen, die Ansprüche an potenzielle Partner stellen? „Die werden alle allein enden“, sagt der Influencer, „in einer sauberen Wohnung, mit innerem Frieden ohne toxisches Gaslighting.“ Schnitt. Aber was ist plötzlich das Problem im Umgang der Geschlechter? Ehen haben doch früher lange gehalten? Heute seien Frauen eben finanziell unabhängig von ihrem Partner. Männer könnten nur noch mit ihrer Art, wie sie ihre Freundin behandeln, überzeugen, sagt Leverenz: „Nämlich auf Augenhöhe.“ Er hält inne, atmet kurz ein und aus: „Und da scheitern halt viele.“