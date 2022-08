Von Jürgen Moises

Was ist los, München? Mit dieser Frage fängt ein Post von Katha Walpoth an, mit dem die Projektleiterin für Kultur im Münchner Import Export vor ein paar Tagen für einige Aufregung in den sozialen Medien gesorgt hat. Mit "Was ist los mit dir, Kulturhauptstadt?" geht es weiter. "Will diese Stadt Kultur? Oder sollen wir damit aufhören?" Da macht jemand erkennbar seiner Enttäuschung Luft. Darüber, dass sie die wichtige Kulturarbeit des Import Export mit rund 250 Veranstaltungen im Jahr von der Stadt zu wenig gefördert, aber auch von der städtischen Bevölkerung zu wenig wahrgenommen sieht. Vielleicht interessieren sich die Münchner ja doch nur für materielle Güter? Das deutet Katha Walpoth dann auch noch bewusst leicht provozierend an.

Nun, am aktuellen Programm der soziokulturellen Einrichtung im Kreativquartier dürfte das mangelnde Interesse jedenfalls nicht liegen. Das ist so spannend, bunt und vielseitig wie je, wie speziell auch die am 4. August startenden Import Export Open zeigen. Mit diesen geht das Team des Import Export bereits zum fünften Mal gegen die allsommerliche Kulturflaute an. Und da ein Großteil des Programms Corona-konform draußen auf dem Spiegelplatz stattfindet, gibt es für alle an Musik und Kultur Interessierten eigentlich keine Ausrede. Höchstens, wenn man fünfeinhalb Wochen lang in Urlaub fährt. So lange dauert das auffallend internationale Programm.

Psychedelischer Desert-Funk mit antirassistischer Botschaft

Den Anfang machen am 4. August zwei Musik-Acts aus der Ukraine: Ganna Gryniva, die mit ihrem in Berlin ansässigen Ganna Ensemble ukrainische Folklore mit Jazz und neoklassischen Klängen mischt. Und Love'n'Joy, eine ukrainische Rockband, die von Jimi Hendrix und Led Zeppelin, britischem Pop, 60er- und 70er-Psychedelic beeinflusst ist. Vollendet wird der Abend durch das ostfriesische Duo Odd Couple, das Garagenrock mit Sprechgesang und Dadaismus kreuzt. Am 5. August verbinden Jamila & The Other Heroes psychedelischen Desert-Funk mit antirassistischen Botschaften und einen Tag später treten G. Rag y los Hermanos Patchekos mit Swing, Cumbia, Folk, Latin, Punk und allem möglichen an. Begleitet werden sie von Trak Trak aus Nürnberg, die Cumbia mit Dub, Desert-Rock und Reggae mixen.

Weitere Höhepunkte: Die japanischen Krautrocker Minami Deutsch (9.8.), das sich aus dem Sound von mehr als einem Dutzend Nationen speisende Trance-Jazz-Ensemble Spiritczualic Enhancement Center aus Berlin (11.8.) oder der Schweizer Reverend Beat-Man mit Rock'n'Roll und Doom-Blues (12.8.). Am 13. August gibt es bei der "Soirée Sénégalaise" Musik, Tanz, Kunst und Kulinarik aus dem Senegal, am 18. August tritt mit Séferia eine neue Münchner "Supergroup" um Marja Burchard (Embryo) und Chrisa Lazariotou (Ogaro Ensemble) auf, begleitet von Ayom aus Brasilien. Am 1. September gibt es eine "Japanische Nacht", mit Maria Mazzotta ist am 7. September eine der wichtigsten Stimmen Apuliens zu Gast und am 10. September folgt dann das abschließende "Finale Furioso"mit Live-Bands und DJs.

Von DJ-Sets sind fast alle Abende begleitet, die bei gutem Wetter auf dem Spiegelplatz starten. Um 22 Uhr geht es dann rein ins Import Export. Da sind die Münchner Regeln leider immer noch sehr streng. Ein Werkstatt-Programm gibt es auch, einen Plattenflohmarkt, Turn Table Tennis. Und die Eintrittspreise? Die bewegen sich fast durchgehend zwischen 10 und 15 Euro. Mehr internationale Kultur kann man selten für den Preis tanken. Zeit, dass man das auch in städtischen Kreisen anerkennt. Dann sind aufrüttelnde Posts wie der von Katha Walpoth in Zukunft vielleicht nicht mehr nötig.

Import Export Open, Do., 4. August bis 10. Sep., Programm unter import-export.cc