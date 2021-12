Eine Kunst-Installation? Ein Happening? Modernes Theater, Titel: "Die Einsamkeit der Monaden"? Nichts davon - die Menschen, die hier in der Rotunde der Pinakothek der Moderne sitzen, sind nicht wegen der Kunst gekommen, sondern wegen der Gesundheit: 500 Corona-Impfungen bot das Kunst-Ministerium in Zusammenarbeit mit dem Tropeninstitut der LMU am Montag an, und angesichts des Impfstaus in Zentren und Praxen war es kein Wunder, dass sich schnell eine lange Menschenschlange vor dem Museum bildete; Gewiefte hatten Klappstühle und Tee in der Thermoskanne mitgebracht. Eine ähnliche Aktion wird es am kommenden Freitag noch einmal geben, außerdem an drei Tagen im Januar: Dann wird im Biotopia geimpft, das findet sich im Botanischen Garten in Obermenzing. Neben der Spritze gibt es auch Informationen: Wissenschaftler beantworten die Fragen der Besucher, um die "enorme gesellschaftliche Relevanz der Wissenschaft und den Bedarf der kompetenten Vermittlung von Forschungsergebnissen" zu verdeutlichen. Dafür allerdings wird eine Anmeldung auf der Biotopia-Homepage notwendig sein, das notwendige Formular soll demnächst freigeschaltet werden. Weitere Impftermine im Botanischen Garten sind am 14., 21. und 28. Januar.