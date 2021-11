Von Kathrin Aldenhoff, Anna Hoben und Lea Kramer

In Münchner Kinderarztpraxen geht's in den Wintermonaten hoch her: Rotznase, Durchfall, Fieber - sobald es kälter wird, melden sich auch Viren und Bakterien wieder zurück. Kurz vor Jahresende könnte es bei den Münchner Kinderärztinnen und Kinderärzten noch voller werden als bisher, denn bald sollen sie Kinder zwischen fünf und elf Jahren impfen dürfen. Die Europäische Arzneimittelbehörde (Ema) hat den Impfstoff für die Jüngeren am Donnerstag zugelassen.