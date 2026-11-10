937 Menschen haben sich beim ersten Impfservice des Gesundheitsreferats (GSR), des TUM Klinikums und des LMU Klinikums auf dem Münchner Oktoberfest gegen Grippe oder Covid-19 impfen lassen. Unter dem Motto „München impft“ und aus Anlass der ersten bundesweit angelegten Impf-Aktionswoche vom 9. bis zum 15. November legen die Initiatoren jetzt nach, um die Bevölkerung über Atemwegserkrankungen und den Schutz von Impfungen aufzuklären: nicht mehr auf der Theresienwiese, sondern in der Innenstadt.

Zwei Impfbusse des GSR stehen am Samstag, 14., und am Samstag, 21. November, am LMU Klinikum Innenstadt (Nußbaumstraße 20). Von 10 bis 18 Uhr beraten und impfen dort Ärztinnen und Ärzte gegen Influenza, Covid-19 und das Respiratorisches Synzytial-Virus (RSV): ohne Termin. Mitzubringen sind nur das Impfbuch und die Krankenversichertenkarte.

Das Fazit des Robert-Koch-Instituts (RKI) zu den empfohlenen Impfungen bei Erwachsenen in Deutschland für die Saison 2024/2025 ist eindeutig: „Zu wenig genutzt“. Die Zahl der Standardimpfungen etwa gegen die Grippe (Influenza) ist auf den niedrigsten Wert seit 2008 gesunken: Nur 34 Prozent der Erwachsenen von 60 Jahren an ließen sich impfen. Gegen Covid-19 waren es 13 Prozent.

Der bundesweite Trend gilt auch für die Landeshauptstadt München. In der Saison 2024/25 ließen sich in der Landhauptstadt 36 Prozent der Menschen von 60 Jahren an gegen Influenza impfen, gegen Covid-19 lag die Zahl für war Personen von 18 Jahren an mit Vorerkrankungen bei neun Prozent.

„Das ist viel zu wenig“, sagt Christoph D. Spinner. Der Leiter der Infektiologie am TUM Klinikum macht deutlich: „Impfungen gehören zu den wirksamsten Schutzmaßnahmen, die die Medizin kennt.“ Aber diesen Schutz würden viele Menschen nicht sehen. Deswegen hätten sich GSR, TUM-Klinikum und LMU-Klinikum zu weiteren Impfaktionen entschlossen. Gerade jetzt zur zweiten Grippe- und Covid-19-Welle seien die Impfbusse ein niederschwelliges Angebot, um sich beraten zu lassen.

Gründe für die Impfzurückhaltung der Deutschen seien vielschichtig, sagt Spinner. Zum einen spiele sicher die Impfkultur eine Rolle, die geprägt sei von unterschiedlichen Ansichten zu Impfskepsis oder Impfpflicht. Die gesundheitlichen Risiken, wenn man nicht geimpft sei, würden außerdem häufig unterschätzt. Auch seien die Hürden in Deutschland immer noch zu hoch. „Man benötigt Impftermine, muss sich Impfstoffe besorgen“, erklärt Spinner.

Er ist überzeugt davon, dass unter anderem die Niederschwelligkeit für die Impfmotivation entscheidend sei. „Wir müssen versuchen, das Impfen bestmöglich in den Alltag zu holen“, sagt der Infektiologe. Niederschwellige Impfoptionen ohne Termine, wie in Apotheken oder der Impfbus, gehören dazu. Auch gebe es in Deutschland bis heute keinen elektronischen Impfpass oder direkte Einladungen für Menschen mit Impfindikationen, was vieles erleichtern würde.

„Impfungen gehören zu den wirksamsten Schutzmaßnahmen, die die Medizin kennt“, sagt Christoph Spinner, Leiter der Infektiologie am TUM Klinikum. Foto: Florian Peljak

Für den Leiter der Infektiologie ist aber vor allem der medizinische Aspekt ausschlaggebend, der die Impfungen gegen Grippe, Covid-19 oder RSV „sinnvoll“ machen würden. Das Risiko für schwere Verläufe, Krankenhausaufenthalte und Todesfälle sinke deutlich. Gerade bei älteren Menschen und Menschen mit Vorerkrankungen. „Das Infektionsrisiko einer symptomatischen Erkrankung wird etwa halbiert“, sagt Spinner. Studien hätten außerdem gezeigt, dass das Risiko nach einer überstandenen Atemwegsinfektion etwa für einen Herzinfarkt oder einen Schlaganfall deutlich steigen würde.

Nicht nur die Impfbusse stehen an zwei Tagen bereit, auch bei niedergelassenen Ärzten oder Selbsthilfeorganisationen wird mit Flyern auf die Aktion „München impft“ aufmerksam gemacht. Auch gibt es eine Umfrage des LMU-Klinikums, bei der man über die Webseite www.muenchen-impft.de mitmachen kann. Sie fragt die persönlichen Einschätzungen und Erfahrungen zu Atemwegserkrankungen wie Grippe, Covid-19 und Infektionen mit RSV ab, um besser zu verstehen, welche Faktoren Impfentscheidungen beeinflussen können. Teilnehmen kann jeder, der volljährig ist – auch Menschen mit Skepsis gegenüber Impfungen.