Die Staatsanwaltschaft München I und das Münchner Polizeipräsidiums haben an diesem Dienstag und am Freitag vergangener Woche insgesamt 50 Objekte von mutmaßlichen Impfpass-Fälschern und ihren Abnehmern durchsucht. Dabei seien umfangreiche Beweismittel sichergestellt worden, teilte die Staatsanwaltschaft mit. 44 Durchsuchungen seien geplant gewesen, weil zuvor aufgefallen war, dass Beschuldigte Fälschungen verwendet hätten, sagte Oberstaatsanwältin Anne Leiding. In sechs Fällen hätten sich Anhaltspunkte für weitere Durchsuchungen ergeben, etwa in Baden-Württemberg.

Am Freitag konnten mehr als 100 Polizeibeamte 60 gefälschte Impfpässe sowie zwölf "digitale Covid-Zertifikate der EU" in Papierform sicherstellen, am Dienstag waren es weitere 18 Impfpässe und fünf Zertifikate. Bei einer Frau seien 19 Impfpässe, diverse Chargenaufkleber sowie ein gefälschter Stempel eines Impfzentrums aus dem Landkreis München gefunden worden. Bei einer Mittäterin fanden sich 21 gefälschte Impfausweise, Chargenaufkleber, bei einer weiteren ebenfalls Impfpässe, Arbeitsunfähigkeitsbescheinigungen sowie 2100 Euro in bar. Die Mobiltelefone der Beschuldigten seien gesichtet, hinterlegte Zertifikate in Apps fotografiert und gelöscht worden. Manche Geräte seien beschlagnahmt worden. In einem Fall hätten eine Frau und ihr Lebensgefährte einen positiven PCR-Test vorgelegt. Der Mann habe Widerstand geleistet, verletzt worden sei jedoch niemand. . Einige Verdächtige hätten sich zu den Vorwürfen geäußert, andere wollten das nicht oder nur gegen "einen Deal" tun.