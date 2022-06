Warum Impfen in der Apotheke die Regel werden könnte / Kein Schmerzensgeld nach Gullydeckel-Unfall

Nach der Covid-19-Impfung die Grippeschutzimpfung: In Zukunft könnten Impfungen in den Apotheken zur Regelversorgung werden.

Von Nicole Graner

97 Impfungen in einer Apotheke. In drei Monaten. Nein, das ist nicht der Wahnsinn! Aber: Sieht man die Zahl der Impfungen bayernweit, dann hat diese Zahl auch etwas Positives. Laut Robert-Koch-Institut wurden 8676 Covid-19-Schutzimpfungen in Apotheken durchgeführt. Das ist doch schon was!

Apotheker und das Bayerische Gesundheitsministerium ziehen eine positive Bilanz. Weil es wieder ein Schritt zu einer besseren Impfquote in Bayern, in München ist. Die liegt jetzt bei 77, 5 Prozent - auf die Gesamtbevölkerung gesehen.

Und weil es ein Anfang ist. Der Anfang, sich von gewohnten Strukturen zu lösen. Also ganz generell bundesweit mit gut geschultem Personal Impfungen in Apotheken anzubieten. Niederschwellig und schnell. In Frankreich zum Beispiel ist das schon ganz normal.

Impfen gegen Viren, impfen gegen die Grippe. Das soll, so stellt das Gesundheitsministerium in Aussicht, Teil der Regelversorgung in Apotheken werden. Es könnte Ärztinnen und Ärzte entlasten. Und auch zu Schnupfenzeiten die Wartezimmer.

DER TAG IN MÜNCHEN

Eine ganz legale Stolperfalle Wegen eines abgesackten Gullydeckels stürzt ein Münchner auf einer viel befahrenen Straße und verletzt sich schwer. Mit seiner Klage auf Schmerzensgeld scheitert er jedoch. Die Richterin findet, er hätte einfach besser aufpassen müssen.

"Viele sind hinterher oft selbst erschrocken" Junge Menschen greifen bei Konflikten immer häufiger zu Messern. Was aber geht in den Kindern, Jugendlichen und Heranwachsenden überhaupt vor, bewaffnet loszuziehen? Eine Analyse aus der Jugendhilfe (SZ Plus).

Norrøna eröffnet Geschäft in München Es ist der erste Flagship-Store der norwegischen Outdoor-Marke in Deutschland - und das, obwohl München als schwieriger Markt gilt. Die Eröffnung wurde mit etwa 300 Personen gefeiert, darunter auch viele Athleten.

GEW übt Kritik an Soldaten als Aushilfslehrer Studenten der Bundeswehr-Universität in Neubiberg waren als Vertretungslehrkräfte an einem Gymnasium eingesetzt. Nach Ansicht der Gewerkschaft ist dies mit allgemein anerkannten Grundsätzen politischer Bildung unvereinbar.

Die Aubinger Zeitung ist wieder da Vor zwei Jahren musste Münchens älteste Stadtteilzeitung aus finanziellen Gründen eingestellt werden. Die Neuauflage soll nun eine Brücke zwischen Alteingesessenen und den vielen Neubürgern schlagen.

Derzbachhof ist so gut wie bezugsfertig Der 1751 errichtete Derzbachhof in Forstenried ist Münchens ältester erhaltener Bauernhof. 40 Jahre lang war er unbewohnt - nun ist er saniert und um einen Neubau mit 17 Wohnungen erweitert worden.

Trost durch vertraute Geschichten Für ukrainische Kinder werden Schul- und Kinderbücher in ihrer Muttersprache nach München geholt.

