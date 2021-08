Klaus-Detlev Jost ist seit mehr als 30 Jahren als Hausarzt in Ottobrunn tätig. Seit Ende März arbeitet er in der Gemeinde in der Station mit, in der Abstriche für Tests auf das Virus Sars-CoV-2 genommen werden.

Interview von Ekaterina Kel

Wie kurbelt man die Corona-Impfungen an? In München steuert ein Impfbus zentrale Orte an, um mehr Menschen zur Impfung zu motivieren. In zwei Wochen haben sich so rund 6500 Münchner immunisieren lassen, meldet das Gesundheitsreferat. Ist das genug? Klaus-Detlev Jost fährt als Impfarzt mit. Er sagt, man könnte noch viel mehr erreichen.