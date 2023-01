Von Sebastian Krass

Es sind insgesamt zwölf Balken auf dem Diagramm, die auf der großen Leinwand hinter dem Immobilienmakler Markus Riedel zu sehen sind. Und sie haben eines gemein: Sie weisen nach unten, von fünf Prozent bis zu 25 Prozent. "Preisabschläge zum Ende 2022 vs. Ende 2021" steht über dem Diagramm, das Teil ist von Riedels Vortrag auf dem Fachkongress "Immobilienforum" am Dienstag. Sein Thema: der Markt für Wohnimmobilien in München. Seine Botschaft: Die Preise fallen drastisch, seitdem die Kreditzinsen im vergangenen Jahr von rund einem auf vier Prozent gestiegen sind.