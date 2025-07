Die Preise für Häuser und Wohnungen in München steigen nach zwei Jahren des Abschwungs wieder an – und das nicht nur dort. Vielmehr ist die vorwiegend durch den Zinssprung ausgelöste Talfahrt auch in den anderen größeren Städten der Region vorüber, wie ein Spezialreport des Immobilienverbands Deutschland (IVD) Süd zeigt. Dieser betrachtet die Märkte in München, Augsburg, Ingolstadt und Rosenheim, die eng miteinander verwoben sind. „Man kann sich das vorstellen wie einen Flottenverbund“, sagt Stephan Kippes, Leiter des IVD-Marktforschungsinstituts. „Das dickste Schiff ist München.“ Und die anderen drei Städte schwimmen hinterher.

Und dennoch können Münchnerinnen und Münchner nach wie vor viel Geld sparen, wenn sie beim Hausbau oder dem Kauf einer Immobilie in eine der nahen größeren Städte umziehen. Am stärksten ist das Gefälle nach Augsburg und Ingolstadt. Dort liegen die durchschnittlichen Baugrundpreise bei knapp einem Drittel der 2800 Euro je Quadratmeter, die in München aufgerufen werden.

Auch ein Einfamilienhaus im Bestand, das in der Landeshauptstadt gut 1,8 Millionen Euro kostet, gibt es in Augsburg und Ingolstadt deutlich günstiger – für 730 000 respektive 600 000 Euro. Nicht ganz so groß ist laut IVD-Report der Unterschied bei Eigentumswohnungen: Hier kommen die beiden Nachbarstädte auf circa 50 Prozent der Münchner Durchschnittspreise, die im Bestand bei 7700 Euro je Quadratmeter liegen.

Auch Rosenheim ist weit entfernt vom Niveau der Landeshauptstadt, jedoch sind Immobilien dort teurer als in Ingolstadt und Augsburg. Stephan Kippes macht dafür „das karge Angebot und die Alpennähe“ verantwortlich. Diese Kombination – plus die Nähe zu München – hätten den Rosenheimer Immobilienmarkt zum zweitteuersten in Bayern gemacht. Für ein Einfamilienhaus bezahlt man dort im Schnitt 910 000 Euro; bei Eigentumswohnungen liegt der Quadratmeterpreis bei 4270 Euro.

Angesichts von bloß 36 Minuten, die eine Bahnfahrt von Rosenheim oder Ingolstadt nach München dauert – von Augsburg aus ist man sogar in 25 Minuten am Hauptbahnhof –, sind die drei Städte zunehmend beliebt bei Pendlern in die Landeshauptstadt. Uneingeschränkter Spitzenreiter ist dabei Augsburg: Ganze 11 000 Menschen pendeln von dort nach München – mehr als fünfmal so viele wie umgekehrt. Aus Ingolstadt machen sich weitere 3500 Menschen täglich auf den Arbeitsweg in die Landeshauptstadt; aus Rosenheim sind es gut 3100. In allen drei Städten hat die Zahl der Pendlerinnen und Pendler im Vergleich zu 2022 damit spürbar zugelegt.

Und mittelfristig dürften noch weitere hinzukommen. Denn der Druck auf den Münchner Immobilienmarkt wird laut Stephan Kippes in den kommenden Jahren und Jahrzehnten zunehmen. Hauptgrund dafür ist der anhaltende Bevölkerungsanstieg. Laut Prognose werden von 2025 bis 2045 jährlich circa 10 000 Menschen mehr nach München ziehen als die Stadt verlassen, wodurch die Einwohnerzahl von derzeit 1,6 auf mehr als 1,8 Millionen zunimmt. „Wo will man die alle unterbringen?“, fragt Stephan Kippes. Zumal die sinkende Zahl von Baugenehmigungen – „das ist das große Thema, das uns Kummer bereitet“, so der IVD-Experte – keine Abhilfe beim Wohnungsmangel verspricht.

Das Gefälle bei den Mieten ist weniger drastisch als beim Wohneigentum

Erschwerend hinzu komme der Trend zu immer mehr Ein-Personen-Haushalten. Sie machten 1971 noch 42 Prozent aller Münchner Haushalte aus; inzwischen sind es mehr als 54 Prozent. Und da der Bedarf an Wohnraum pro Kopf in Ein-Personen-Haushalten größer sei als bei Mehr-Personen-Haushalten, verstärke dies den Druck auf den Immobilienmarkt zusätzlich, erklärt Stephan Kippes.

Entsprechend geht man beim IVD davon aus, dass die Kaufpreise für Häuser und Wohnungen nach dem zwischenzeitlichen Rückgang von Herbst 2022 bis Ende 2024 künftig weiter ansteigen werden. Gleiches gilt auch für die Entwicklung der Mieten, die schon seit vielen Jahren nur eine Richtung kennt – nach oben. Auch in diesem Segment lässt sich durch einen Umzug in eine der benachbarten größeren Städte viel Geld sparen. Jedoch seien die Unterschiede bei den Mieten weniger drastisch als bei den Kaufpreisen, sagt Kippes.

„Hier ist die Dämpfung, wenn man rausgeht, vergleichsweise am schwächsten.“ Während der durchschnittliche Mietpreis pro Quadratmeter in einer Münchner Wohnung mit gutem Wohnwert bei 21,40 Euro liegt, sind es in Rosenheim 14,30 Euro und in Augsburg 12,30 Euro. Am günstigsten ist Ingolstadt mit 11,50 Euro – dabei lagen die Mieten dort bis 2019 noch über denen der anderen zwei Städte. Doch der Diesel-Skandal, die Probleme der Autoindustrie und das Herunterfahren des Münchner Flughafens während der Pandemie hätten zu einem „Spezialeffekt“ geführt, so Kippes, der den Markt in Ingolstadt belastet habe.