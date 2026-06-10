Gut 50 000 Euro, das ist eine Summe, die viele Familien in Deutschland gern pro Jahr zur Verfügung hätten. Das durchschnittliche Haushalts-Nettoeinkommen pro Jahr in Deutschland lag 2023 bei knapp 44 000 Euro. Für gut 50 000 Euro gibt es auch einen neuen BMW der 3er-Reihe oder eine gehobene Designerküche.
Neuer ImmobilienberichtDie teuerste Eigentumswohnung, die je in München verkauft wurde
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Während die Durchschnittspreise sinken, erreichen Luxusangebote schwindelerregende Höhen. Wie viel das neue Rekord-Domizil kostete, was es bietet und wo es liegt.
Von Sebastian Krass
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