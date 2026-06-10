Während die Durchschnittspreise sinken, erreichen Luxusangebote schwindelerregende Höhen. Wie viel das neue Rekord-Domizil kostete, was es bietet und wo es liegt.

Gut 50 000 Euro, das ist eine Summe, die viele Familien in Deutschland gern pro Jahr zur Verfügung hätten. Das durchschnittliche Haushalts-Nettoeinkommen pro Jahr in Deutschland lag 2023 bei knapp 44 000 Euro. Für gut 50 000 Euro gibt es auch einen neuen BMW der 3er-Reihe oder eine gehobene Designerküche.