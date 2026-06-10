Zum Hauptinhalt springen

Neuer ImmobilienberichtDie teuerste Eigentumswohnung, die je in München verkauft wurde

Lesezeit: 3 Min.

Das Falckenberg-Ensemble liegt in der Altstadt an der Hildegardstraße neben dem Hotel Mandarin Oriental.
Das Falckenberg-Ensemble liegt in der Altstadt an der Hildegardstraße neben dem Hotel Mandarin Oriental. Simulation: Wöhr + Bauer GmbH

Während die Durchschnittspreise sinken, erreichen Luxusangebote schwindelerregende Höhen. Wie viel das neue Rekord-Domizil kostete, was es bietet und wo es liegt.

Von Sebastian Krass

SZ bei Google bevorzugen

Gut 50 000 Euro, das ist eine Summe, die viele Familien in Deutschland gern pro Jahr zur Verfügung hätten. Das durchschnittliche Haushalts-Nettoeinkommen pro Jahr in Deutschland lag 2023 bei knapp 44 000 Euro. Für gut 50 000 Euro gibt es auch einen neuen BMW der 3er-Reihe oder eine gehobene Designerküche.

Zur SZ-Startseite

Stadtbevölkerung
:Wie München wächst und wo künftig die Jungen wohnen

In 20 Jahren könnten in München mehr als 1,8 Millionen Menschen leben. Der neue Demografiebericht zeigt, wohin es neue Einwohner zieht, woher sie kommen – und welche Viertel langsam altern.

SZ PlusVon Hanna Eiden, Sebastian Krass und Katja Schnitzler

Lesen Sie mehr zum Thema

SZ Stellenmarkt
:Entdecken Sie attraktive Jobs

In anspruchsvollen Berufsfeldern im Stellenmarkt der SZ.

  • Medizin, Gesundheit & Soziales
  • Tech. Entwicklung & Konstruktion
  • Consulting & Beratung
  • Marketing, PR & Werbung
  • Fahrzeugbau & Zulieferer
  • IT/TK Softwareentwicklung
  • Tech. Management & Projektplanung
  • Vertrieb, Verkauf & Handel
  • Forschung & Entwicklung
Jetzt entdecken

Exklusive Gutscheine für SZ-Abonnenten:

Zur SZ-Startseite