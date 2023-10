Ein zunehmend seltenes Bild: Baugerüst an einem Rohbau vor einem vor Kurzem fertiggestellten Neubau in München.

Die Zahl der Neubauwohnungen, die in München verkauft werden, ist extrem zurückgegangen, dramatische Folgen für den gesamten Wohnungsmarkt drohen. Mit welchen Mitteln die Politik jetzt gegensteuern will.

Von Sebastian Krass

Neue Zahlen zur Krise: Nur 250 Neubau-Wohnungen sind im ersten Halbjahr 2023 in München verkauft worden, ein Einbruch von 76 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum mit 1030 verkauften Neubauwohnungen. Veröffentlicht hat diese Werte der Gutachterausschuss der Stadt München in seinem Halbjahresbericht im September. Noch krasser ist der Vergleich zum Jahr 2021, also vor dem Überfall Russlands auf die Ukraine. Damals gingen in den ersten sechs Monaten 1800 Neubau-Wohnungen weg. Der einst boomende Markt ist also quasi zum Erliegen gekommen.