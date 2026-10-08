Eine 60 Jahre alte Münchnerin wäre bei einem Immobilienkauf von Internet-Kriminellen beinahe um die Ersparnisse ihres ganzen Lebens gebracht worden – rund 1,1 Millionen Euro. Diese zuvor vereinbarte und auch notariell beurkundete Summe hatte die Frau nach einer manipulierten Zahlungsaufforderung auf das Konto von Betrügern überwiesen. Weil der Schwindel aber sehr schnell aufflog und die Polizei eingeschaltet wurde, konnte zumindest ein Großteil des Geldes noch gesichert werden. Fast 900 000 Euro habe die Frau bislang wieder zurückerhalten, berichteten Ermittler des für „Besondere Erscheinungsformen von Cybercrime“ zuständigen Kommissariats 122 der Münchner Kripo am Donnerstag.

Für Michael Schanderl, den stellvertretenden Leiter des K122, ist die Masche nicht neu, dass sich Kriminelle einen Zugriff auf E-Mail-Konten verschaffen und in der Folge gefälschte Rechnungen und geänderte Bankverbindungen verschicken. Von diesen wird das Geld dann in aller Regel umgehend und auf verschlungenen Wegen weiter transferiert in die Taschen der Täter. Deren Ziel waren bislang überwiegend Firmen. Dass auch Privatpersonen Opfer von fingierten Rechnungen werden, sei ein relativ neues Phänomen, so Schanderl.

Im Fall der 60-jährigen Münchnerin sei es so gewesen, dass die Frau angesichts ihres absehbaren Ruhestands für sich und ihren Ehemann eine Wohnung im Stadtbezirk Bogenhausen habe kaufen wollen. Der Vertrag mit einer Immobilienfirma war abgeschlossen, ein Notar hatte ihn beurkundet, mit ihrer Bank hatte sie die Überweisung der siebenstelligen Kaufsumme abgesprochen. Irgendwann im Lauf des Verfahrens hätten sich die bislang unbekannten Hacker in den E-Mail-Verkehr eingeschaltet und kurz vor dem Termin der Schlüsselübergabe die echte Zahlungsaufforderung abgefangen und durch eine manipulierte ersetzt.

Nach Angaben des zuständigen Ermittlers Sebastian Wirth habe die Frau am Freitag, 14. August die vereinbarten 1,1 Millionen Euro per Echtzeit-Überweisung auf das in der manipulierten Aufforderung angegebene Konto eingezahlt. Sie habe dann am folgenden Montag noch eine - mutmaßlich ebenfalls fingierte – Mail bekommen, dass die für diesen Tag vorgesehene Schlüsselübergabe verschoben werden müsse. Erst als der Makler wenig später anrief und fragte, wo sie bleibe, sei der Betrug aufgefallen.

An welcher Stelle sich die Cyber-Kriminellen in den E-Mail-Verkehr eingehackt haben – ob bei der verkaufenden Immobilienfirma, dem Makler oder der Käuferin – ist noch Gegenstand der Ermittlungen. „Für uns ging es vorrangig darum, das Geld zu sichern“, erklärte Sebastian Wirth. Von dem Konto, auf das es ursprünglich eingezahlt wurde, sei es innerhalb weniger Minuten ins Ausland transferiert worden. Bei den dort involvierten Banken konnten Konten eingefroren und weitere Geldbeträge gesichert werden.

Die Täter gründen für den Betrug eigens eine GmbH

Was die Ermittler bislang herausgefunden haben, ist, dass die Täter für die Eröffnung ihres hiesigen Kontos sogar eigens eine GmbH gegründet haben, mit einem ähnlich klingenden Namen wie die des tatsächlichen Wohnungsverkäufers. Inwieweit die namentlich ja bekannten Gesellschafter dieser GmbH als Strohmänner in den Betrug verwickelt sind, wird noch ermittelt.

Die Kommissare des K112 weisen darauf hin, Zahlungsaufforderungen grundsätzlich genau zu überprüfen. Bei Immobilienkäufen sei beispielsweise stets die in der notariellen Urkunde genannte Bankverbindung maßgeblich. Stelle man zwischenzeitlich Änderungen an der IBAN-Nummer fest, solle man sich umgehend mit dem Notar in Verbindung setzen, am besten telefonisch. Zudem raten die Ermittler, regelmäßig das E-Mail-Konto auf ungewöhnliche Aktivitäten zu überprüfen, wie Um- und Weiterleitungen oder andere Regeln, die plötzlich eingestellt wurden.

Für die 60-jährige Münchnerin ging die Sache im Übrigen halbwegs glimpflich aus. Sie ist inzwischen Eigentümerin der Wohnung. Für den weiterhin fehlenden Betrag von rund 200 000 Euro musste sie allerdings einen Kredit aufnehmen.