Mit einem großen internen Immobiliendeal verschafft die Stadt ihrem Haushalt etwas Entspannung: Zum Preis von insgesamt 173 Millionen Euro verkauft sie zwei große Büroimmobilien in der Innenstadt an ihre Tochtergesellschaft Stadtwerke München (SWM). Das geht aus einer nicht-öffentlichen Beschlussvorlage für den Kommunalausschuss des Stadtrats hervor, der an diesem Donnerstag tagt.
Verkauf von BürogebäudenImmobiliendeal bringt München 173 Millionen Euro ein
Lesezeit: 2 Min.
Die Stadt verschafft ihrem Haushalt zusätzliche Einnahmen. Käufer der zwei Objekte ist eine städtische Tochtergesellschaft, die bis 2015 schon einmal Eigentümer des Komplexes war.
Von Sebastian Krass
