Verkauf von BürogebäudenImmobiliendeal bringt München 173 Millionen Euro ein

Lesezeit: 2 Min.

Die Bürogebäude Blumenstraße 28 und Unterer Anger 3 befinden sich inmittelbar neben dem städtischen Planungsreferat.
Die Bürogebäude Blumenstraße 28 und Unterer Anger 3 befinden sich inmittelbar neben dem städtischen Planungsreferat. (Foto: Stephan Rumpf)

Die Stadt verschafft ihrem Haushalt zusätzliche Einnahmen. Käufer der zwei Objekte ist eine städtische Tochtergesellschaft, die bis 2015 schon einmal Eigentümer des Komplexes war.

Von Sebastian Krass

Mit einem großen internen Immobiliendeal verschafft die Stadt ihrem Haushalt etwas Entspannung: Zum Preis von insgesamt 173 Millionen Euro verkauft sie zwei große Büroimmobilien in der Innenstadt an ihre Tochtergesellschaft Stadtwerke München (SWM). Das geht aus einer nicht-öffentlichen Beschlussvorlage für den Kommunalausschuss des Stadtrats hervor, der an diesem Donnerstag tagt.

