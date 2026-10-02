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HaushaltsnotVerkauft München bald seine „skurrilen Immobilien“?

Lesezeit: 3 Min.

Das Schloss Kempfenhausen samt Kapelle gehört seit 1970 der Stadt München, saniert wurde es zuletzt zwischen 2010 und 2012 (Archivbild).
Das Schloss Kempfenhausen samt Kapelle gehört seit 1970 der Stadt München, saniert wurde es zuletzt zwischen 2010 und 2012 (Archivbild).
Georgine Treybal

Das Credo im Rathaus hieß lange: „Wir kaufen die Stadt zurück.“ Doch wegen der Haushaltsnot sind Verkäufe nicht mehr tabu. Der Kurswechsel würde Millionensummen einbringen, ist politisch aber heikel.

Von Sebastian Krass

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Ein kunstvoll geschmückter Erker, gegenüber ein ebenfalls verzierter Kamin, an der Wand ein altes Porträt und ein großes Wappen, so zeigen Fotos das Schloss Kempfenhausen auf der Internetseite der Stadt München. „Der Rittersaal ist das Schmuckstück von Schloss Kempfenhausen“, heißt es in der Beschreibung dazu, er sei geeignet für Veranstaltungen mit bis zu 99 Personen, Tagesmiete 920 Euro.

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