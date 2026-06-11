In dieser Woche hat der Gutachterausschuss der Stadt München seinen neuen Jahresbericht vorgestellt. Das Expertengremium wertet sämtliche abgeschlossenen Kaufverträge für Immobilien aus.
Teuerste Villa, höchste MieteDie unfassbaren Preise für Immobilien in München
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Ein neuer Bericht weist die teuerste je verkaufte Eigentumswohnung aus. Doch auch andere Deals haben Schlagzeilen gemacht. Die Rekordbeträge für Villen, Geschäfte und Hochhäuser.
Von Sebastian Krass
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