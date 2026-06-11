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Teuerste Villa, höchste MieteDie unfassbaren Preise für Immobilien in München

Lesezeit: 4 Min.

Die teuerste je verkaufte Eigentumswohnung befindet sich nach SZ-Informationen im Falckenberg-Quartier neben dem Mandarin Oriental.
Die teuerste je verkaufte Eigentumswohnung befindet sich nach SZ-Informationen im Falckenberg-Quartier neben dem Mandarin Oriental. Wöhr + Bauer GmbH

Ein neuer Bericht weist die teuerste je verkaufte Eigentumswohnung aus. Doch auch andere Deals haben Schlagzeilen gemacht. Die Rekordbeträge für Villen, Geschäfte und Hochhäuser.

Von Sebastian Krass

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In dieser Woche hat der Gutachterausschuss der Stadt München seinen neuen Jahresbericht vorgestellt. Das Expertengremium wertet sämtliche abgeschlossenen Kaufverträge für Immobilien aus.

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SZ PlusVon Jonas Jetzig, Julia Kraus und Katja Schnitzler

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