In dieser Woche hat der Gutachterausschuss der Stadt München seinen neuen Jahresbericht vorgestellt. Das Expertengremium wertet sämtliche abgeschlossenen Kaufverträge für Immobilien aus.
Immobilienrekorde in MünchenDie teuersten Wohnungen, die höchsten Mieten
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Nahezu jedes Jahr wartet München mit neuen Bestmarken aus dem Immobiliensektor auf. 2025 gab es einen neuen Spitzenwert für die teuerste je verkaufte Eigentumswohnung. Aber auch andere Deals der jüngeren Vergangenheit haben Schlagzeilen gemacht. Eine Übersicht.
Von Sebastian Krass
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