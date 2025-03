Wohnen in München

Auf dem Münchner Immobilienmarkt zeichnet sich eine Trendwende ab: Nach drei Jahren mit rückläufigen Kaufpreisen verzeichnet der Immobilienverband IVD erstmals wieder leichte Anstiege. Wie teuer Wohnungen und Häuser aktuell sind – und in welchem Bereich die Talfahrt weiter anhält.

Von Patrik Stäbler

Am Münchner Markt für Kaufimmobilien zeichnet sich eine Trendwende ab. In den vergangenen drei Jahren waren die Preise für Wohnungen und Häuser deutlich zurückgegangen, doch nun zeigt die Kurve erstmals wieder nach oben. „Wir haben leichte Anstiege, und das lässt aufhorchen“, sagte Stephan Kippes vom Immobilienverband IVD bei der Präsentation des neuesten Marktberichts für Kaufobjekte. Demnach waren die Preise für Eigentumswohnungen im Bestand in der Landeshauptstadt seit ihrem Höchststand 2022 von damals 9500 auf zuletzt 7550 Euro je Quadratmeter zurückgegangen – ehe sie nun binnen der vergangenen sechs Monate wieder auf 7700 Euro gestiegen sind.